-Türkiye'de nüfusun %44'ü internet kullanıyor İSTANBUL (A.A) - 07.02.2012 - Türkiye'de internet kullanımına ilişkin araştırmaya göre, internet kullananların yüzde 71'inin her gün internete girdiği, internet kullanımında en önemli motivasyon ise eğlenmek olarak belirlendi. Araştırma şirketi TNS'nin Teknoloji ve Medya Direktörü Dirk Steffen, tüketicilerin dijital dünyayı kullanmaları ve bu dünyada yaşayış şekillerini değerlendirdiği araştırma sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Dirk Steffen, dünyada 60 ülkede 72 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmanın tüm dünyada kullanıcıların yüzde 93'ünü temsil ettiğini ifade ederek, araştırmanın kullanıcılar ile tüketicilere ulaşmak, marka savunucularını belirlemek ve müşteriler olmak üzere 4 temel üzerine kurulu olduğunu bildirdi. Araştırmada kapsanan 60 ülkede aylık toplam 1 milyar 938 milyon 59 bin 98 kişinin çevrim içi olduğunu söyleyen Steffen, ''1 milyar 627 milyon 969 bin 642 kişi sosyal paylaşım sitelerinde ve 767 milyon 471 bin 403 kişi bu sitelerde markalarla ilişki kuruyor'' dedi. Steffen, ''Çalışmaya katılan 60 ülkeyle kıyaslandığında, Türkiye internet penetrasyonu ortalama düzeyde yüzde 44, buna karşın dijital büyüme indeksi yüksek. Belli başlı Güneybatı Asya ve eski Sovyet ülkelerini takiben 10. sırada yer alıyor'' diye konuştu. Her internet kullanıcısından 9'unun markalar hakkında internetten araştırma yapıp bilgi aldığını dile getiren Steffen, bu oranın dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çekti. -''Türk halkının yüzde 22'si cep telefonundan internete giriyor''- Steffen, bir diğer ilginç bulgunun ise cep telefonundan internete giriş ile ilgili olduğunu söyleyerek, ''Türk halkının yüzde 22'si cep telefonundan internete giriyor. Cep telefonundan internete en çok girilen saatlerin, işe giderken ya da eve dönüşte, yani trafikte geçirilen zamanlar ya da gece yatarken. Çoğu kişi gece yatmadan önce son bir kez acaba sosyal paylaşım sitelerinde neler oluyor diye bakıyor'' dedi. Türk halkının sosyal paylaşım sitelerine sıklıkla girdiğinin altını çizen Steffen, internet kullanıcılarının yüzde 36'sının her gün sosyal paylaşım sitelerinde gezindiğini, Türk halkının aynı zamanda sosyal mecralarda markalar ile arkadaşlık yapmayı da çok sevdiğini kaydetti. Steffen, yaptıkları araştırma ile 60 ülkedeki dijital durumu kıyasladıklarını belirterek, insanların çevrim içi davranışlarını anlamaya çalıştıklarını ifade etti. İnternet kullanımında en az orana sahip olan ülkenin Tanzanya olduğuna dikkati çeken Steffen, Türkiye'de ise nüfusun yüzde 44'ünün internet kullandığını, bu oranın kentsel alanlarda daha fazla, kırsal alanlarda ise daha düşük olduğuna işaret etti. Küresel anlamda her gün internet kullananların kendileri açısından daha önemli olduğunu belirten Steffen, bir de sosyal ağların ve markaların fanları olduğunu, bu bölümün de önemli bir sayıyı oluşturduğunu anlattı. -''Türkiye, sosyal medya konusunda gayet aktif''- Türkiye nüfusunun sosyal medya konusunda gayet aktif olduğuna dikkati çeken Steffen, büyük bir grubun ürünlerle ilgili araştırma yapmak için interneti kullandığını ifade etti. Dirk Steffen, geçen yıl küresel anlamda mobil araçlar satışının bilgisayar satışlarını geçtiğine işaret ederek, Türkiye'de mobil internet kullanımında artış görüldüğünü dile getirdi. Türkiye'de sosyal ağları kullanımın çok fazla yaşa bağlı olmadığını vurgulayan Steffen, Almanya'da ise bu durumun tamamen yaşa bağlı olduğuna dikkati çekti. Steffen, Türkiye'de güvenin pazarlama konusunda çok büyük önem taşıdığını kaydetti.