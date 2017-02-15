Türkiye'de mülteci sayısı 3 milyon 551 bin 78'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de göçmen ve mülteci olarak bulunan insan sayısının 3 milyon 551 bin 78 olduğunu açıkladı.

Soylu, "AFAD verilerine göre, Türkiye'nin Suriye krizinde mülteciler için kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları ve halk tarafından yapılan toplam harcaması ise toplam 25 milyar dolardır" dedi.

DHA'nın haberine göre Soylu, Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Göç Politikaları Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin göç politikasının oluşturulması amacıyla oluşturulan kurulun ilk toplantısını yaptığını söyleyen Soylu, "Biz bu sorumluluğu, Batılı dostlarımız gibi sadece Aylan bebek kıyıya vurunca fark etmedik" dedi. Bakan Soylu, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin ardından yaşanan göç dalgasının göç yönetimini temel alan yeni bir kurumsal yapılanma ihtiyacını doğurduğunu kaydetti.

3 milyon 551 bin 78...

Bakanlık bünyesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu anımsatan Soylu, Türkiye'nin Suriye kriziyle bağlantılı olarak artan insan hareketliliği karşısında verdiği hızlı tepkilerle dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade etti.

"Türkiye, hiç kimseyi kapıdan çevirmemiştir. Kitleleri, arkalarından gelen kurşunlara ve bombalara geri döndürmemiştir. Kurumsal alt yapıyı hazırlarken de gerek sosyal, gerek güvenlik anlamında büyük zafiyetlere, çatışmalara müsaade etmemiştir. Bu kolay bir iş değildir. Türkiye'de bugün halen göçmen, mülteci olarak bulunan insan sayısı 3 milyon 551 bin 78 kişidir.

AFAD verilerine göre, Türkiye'nin Suriye krizinde mülteciler için kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları ve halk tarafından yapılan toplam harcaması ise toplam 25 milyar dolardır. Türkiye bunları yaparken terörle mücadele etmiştir. PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ'la mücadele emiştir. Seçimler atlatmıştır. Darbe girişimleri atlatmıştır. Ekonomik operasyonlara maruz kalmıştır."

'Açık kapı'

Göçmen krizine verilen tepkinin hızlı olduğunu ancak bu tepkinin hesapsız olmadığını ifade eden Soylu, Türkiye'nin izlediği göç politikasının insan hakları temelinde uluslararası normlara uygun olduğunu söyledi. Suriyeliler için 2011'den bu yana 'açık kapı' politikası uygulandığına işaret eden Soylu, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin yaklaşık yüzde 10'unun kamplarda barındırıldığını bildirdi.

Soylu, mültecilerin detaylı verilerinin güncellenmesini amaçlayan çalışmaların sürdüğünü, ülkedeki bütün yabancılara ait verilerin toplandığını, parmak izi destekli veri tabanı kurma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Biyometrik kayıtları için 33 mobil kayıt aracı alındığını ve 150 kayıt masası oluşturulduğunu aktaran Soylu, uluslararası alanda yabancılara ilişkin kanunlara bakıldığında insan haklarını en üst düzeyde koruyan "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"nun yayımlanarak, yürürlüğe girdiğini söyledi.

"AB 866 bin başvuru aldı"

Türkiye'nin göç konusunda üzerine düşeni insani ve kanuni anlamda eksiksiz yerine getirdiğini kaydeden İçişleri Bakanı, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği ülkelerinin tamamının kabul ettiği toplam Suriyeli sığınma başvuru sayısı 866 bin 831 kişidir. Türkiye'nin misafir ettiği kişi sayısı ise bunun tam 3,3 katıdır. AB ülkelerinin toplam nüfusu bu sayıyla orantıladığımızda 500 milyon kişidir. Türkiye'nin nüfusu ise 80 milyon kişidir.

Bazı ülkelerin üst düzey yetkilileri sığınmacı akımına karşı sınır duvarlarının yükseltileceğini ve jiletli tel örgülerle termal kameralar kullanılarak, tedbir alınacağını açıkça ifade etmiştir. Yine bir Avrupa ülkesinde sığınmacıların yüzde 89,2'sinin polis şiddetine maruz kaldığı tespit edilmiştir. Yine bir Avrupa ülkesinde sığınmacıların eksi 10 derece soğukta varil içerisinde duş almak zorunda kaldıkları görülmüştür."

'Düzensiz göç'

Kitlesel göçün, "düzensiz göç" olarak tabir edilen kaçakçılık konusunu da gündeme getirdiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin 2005-2014 arası ortalama yıllık 50 bin kişiyi durdurduğunu anlattı. Soylu, 2015'te bu rakamın 146 bin 485'e, 2016'da ise 174 bin 466'ya ulaştığını bildirdi.

Göç Politikaları Kurulunun hükümete ve devlete önereceği politikaların en önemli başlıklarından birisinin düzensiz göçmen konusu olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 Şubat itibarıyla, 2017'de yakalanan düzensiz göçmen sayısının 10 bin 695 kişi olduğunu aktardı.

Soylu, "2010'dan bu yana tutuklanan göçmen kaçakçısı sayısı ise 4 bin 856 kişidir. Ortadoğu'daki bu kitlesel hareketlilik içerisinde bir temel problemimiz de yabancı terörist savaşçıların geçişidir. Bu da ülkemiz için ciddi bir sorundur. Bu bağlamda 145 ülkeden 52 bin 75 kişiye giriş yasağı konulmuş, 99 ülkeden 4 bin 369 kişi sınır dışı edilmiştir" ifadelerini kullandı.