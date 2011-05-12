-TÜRKİYE'DE MİLYONER SAYISI ARTIYOR ADANA (A.A) - 12.05.2011 - Akbank Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fikret Önder, Türkiye'deki milyoner sayısının bir yılda 5 bin artarak 55 bine ulaştığını tahmin ettiklerini söyledi. Önder, bir etkinliğe katılmak için geldiği Adana'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki milyoner sayısının bir yılda bir miktar arttığını söyledi. Bankalar Birliği'nin istatistiklerine göre, Türkiye'de 1 milyon liradan fazla mevduatı olan 36 bin mudinin bulunduğunu belirten Önder, şöyle konuştu: ''Tabii herkesin sadece mevduatı olması gerekmez. Hisse senedi portföyü olanlar var, faiz kullanmayan zenginler var, yurt dışında varlığı olanlar var. Bunları tahmini olarak hesaplıyoruz. Bir yıl önce bu sayı 50 bindi. Geçen sürede Türkiye'deki milyoner sayısının 5 bin artarak 55 bine ulaştığını tahmin ediyoruz. Bu tahminler yapılırken, bazı yabancı kurumların yaptıkları öngörüler göz önüne alınıyor.'' Önder, Akbank'ın Özel Bankacılık Bölümü olarak 5 bin müşterilerinin bulunduğunu ifade ederek, ''Ama bu kesimde olan bütün müşterilere özel müşteri denmez. Perakende bankacılık veya özel bankacılığın olmadığı yerlerde de, bu kesime dair pek çok müşterimiz var'' dedi. -''SEKTÖRDE KARLAR AZALMAYA BAŞLADI''- Önder, Türkiye'de bankacılık sektörünün hala ayrıcalıklı, yurt dışındaki pek çok ülkeye nazaran çok daha sağlam bir pozisyonda olduğunu vurguladı. Sektörde, kriz ve krizden sonra tekrar toparlanma sürecinde de bir değişikliğin olmadığını anlatan Önder, şunları kaydetti: ''Hala çok sağlam, güven veren bir bankacılık sektörüne sahibiz. Ama karlılık konusunda geçen yılki performansı yine gösterebilir miyiz, orada farklar var. Faizler düştü, faizlerin düştüğü bir ortamda, dünyanın neresinde olursa olsun, bankalar kar yazarlar. Ama artık faizlerin düşecek fazla yeri kalmadığı için de önümüzdeki dönemde bu kadar iyi bir performansı tekrarlamak kolay değil. Ayrıca Merkez Bankası'nın herkesin bildiği bu politikası da, karlarda bir miktar azalmaya yol açacaktır. Ama hala karlı ve stabil bir bankacılık sistemine sahibiz.''