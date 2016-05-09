Türkiye'de milyoner sayısı 5 yılda ikiye katlandı

Bankalarda 1 milyon lira ve üzerinde mevduat bulundurulan hesap sayısı 5 yılda iki katına çıkarak 94 bin 529'a yükseldi. Söz konusu hesaplarda tutulan mevduat, toplam mevduatın 49'una karşılık gelen 605 milyar liraya ulaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bankalarda 1 milyon lira ve üzerinde mevduat bulundurulan hesap sayısı, 2012 yılı ilk çeyrekte 46 bin 695 iken, aradan geçen 5 yılda yüzde 102 artışla 94 bin 529'a yükseldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içi yerleşiklerin bankalardaki toplam mevduatı son 5 yılda yüzde 78 artarak 1 trilyon 186 milyar 549 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 43 milyar lirasını 10 bin liraya kadar olan, 116,9 milyar lirasını 10-50 bin lira, 228,2 milyar lirasını 50-250 bin lira, 193,3 milyar lirasını 250 bin-1 milyon liraya kadar olan mevduatlar oluşturdu.



Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 1 milyon lira ve üzerinde para bulunan mevduat hesaplarındaki toplam birikim 2012 yılının aynı dönemine göre yüzde 94,2 artarak 605 milyar liraya ulaştı. Milyoner hesaplarındaki mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 49 olarak hesaplandı.



Son 5 yılda 10 bin liraya kadar para bulunan hesap sayısı yüzde 30,3 artışla 65 milyon 9 bin 362'ye, 10-50 bin lira arası para bulunan hesap sayısı yüzde 46,6 artarak 4 milyon 723 bin 583'e, 50-250 bin lira para bulunan hesap sayısı yüzde 67,5 artarak 2 milyon 96 bin 985'e çıktı.



Aynı dönemde 250 bin lira - 1 milyon lira arasında para bulunan hesap sayısı yüzde yüzde 95,4 artarak 408 bin 617'ye ulaşırken, 1 milyon lira ve üzerinde para tutulan banka hesabı sayısı ise yüzde 102 artış gösterdi. "Milyoner" sayısı, 2012 yılı ilk çeyrekten bu yılın ilk çeyreğine kadar 47 bin 834 artarak 94 bin 529'a ulaştı.