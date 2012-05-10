'Merkezi camiler' engelli vatandaşlara göre düzenlenecek

Türkiye’de her il ve ilçede bulunan “merkezi camiler” engelli vatandaşlara göre yeniden düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, camilere giriş çıkışlarda sorunlar yaşayan engelli vatandaşların talepleri üzerine yapılacak düzenlemenin en kısa zamanda bir genelgeyle hayata geçirileceğini söyledi.

Eskişehir'de, engellilerin de erişebilirliğinin sağlandığı Hacı Hasan Cami'sinin açılışını yarın Cuma namazında yapacak olan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Bundan böyle Türkiye’nin her il ve ilçesinin en işlek yerlerinde bulunan camilerimizi engelli vatandaşlarımıza göre yeniden düzenleyerek, bu vatandaşlarımızın da camilerimize katılımını sağlayacağız” dedi.

Mevcut camilerde restorasyon çalışmalarının yapılmasının planlandığını belirten Başkan Görmez, camilerin engellilere uygunluğu, erişilebilirlik özelliklerinin tasarımı ve uygulamaları hakkında çalışmalar başlatacaklarını ve bunu bir genelgeyle yurt çapında yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, şunları söyledi:

“Camiler yapılırken bugün yaklaşık 8 milyonu bulan engelli kardeşlerimizi yok saymak başta Diyanet olmak üzere hepimizin ortak kusurudur. Bundan böyle en az her il ve ilçede bir veya birkaç cami olmak üzere camilerimizin şu standartları

taşıması zorunlu olacaktır; (Ortopedik engelliler için özel asansör, tekerlekli sandalye ile camiye giriş ve saf tutabilme, engelli tuvaleti, görme engelliler için izli yollar, özel dokuma halılar, iç ve dış engelsiz alanlar ve yönlendirme işaretleri, işitme engelliler için sesi yükselten loop induction sistemi, hutbe yazı projeksiyon sistemi ve ezan uyarı ışıkları)”

Genelgeyle ilgili bilgi veren Başkan Görmez, ayrıca işitme engelliler için caminin minaresine led ışık sistemi ile vakit, cuma, bayram ezanlarının görsel olarak algılanmasını sağlayacaklarını, sistemin kabul görmesi durumunda bunun Avrupa ülkelerindeki ezan yasağına da bir alternatif oluşturabileceğini kaydetti. Başkan Görmez, camilerde görme engelliler için, izli yolu olan özel dokuma halılar bulunacağını, bu sayede cemaatin camide rahatça saf tutabileceğini dile getirdi.

Avluda kullanılan hissedilebilir karolar ve duvara monte edilen yön bulmayı sağlayacak tutamaç ile görme engellilerin rahatça yönlerini bulabileceğine de işaret eden Diyanet İşleri Başkanı Görmez, sokak kaldırımından itibaren tüm avlunun, temizlik alanlarının, cami girişini düz ve engelsiz, merdivenlerin alçak olacağını kaydetti.

Ortopedik engelliler için kadın ve erkek tuvaletlerinin bulunacağını anlatan Başkan Görmez, tekerlekli sandalye

kullananlar için abdest alma yeri de hazırlandığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, camilerde engellilerin yanı sıra yaşlı vatandaşların da kullanabileceği özel asansör sisteminin de yapılacağını belirterek, tarihi camilerde, tarihi yapıya dokunmadan merdiven basamaklarına monte edilen özel

tasarım, güvenlikli taşıma sistemi oluşturulacağını kaydetti.

Tekerlekli sandalye kullanan cemaatin camiye araçları ile engelsiz, tekerlekli sandalyelerinden inmeden girebileceğini ve araçları ile camide saf tutabileceklerini aktaran Başkan Görmez, engelsiz camilerin tüm vatandaşlar için kolaylıklar getireceğini vurguladı. Başkan Görmez, kadınlar için bebek odası, ayrı abdest alma ve tuvaletler bulunacağını da kaydetti.

Yüzlerce özürlü, Taksim'den yürüyüşe geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Özürlüler Müdürlüğü İSÖM, Türkiye Sakatlar Haftası Etkinlikleri Haftası'nda Taksim İstiklal Caddesi’nde “Yüzlerce Özürlü” 10 Mayıs 2012 günü yürüyüş düzenliyor.

Galatasaray Lisesi önünden başlayacak olan yürüyüşe İSÖM’e bağlı Özürlü Merkezlerinden yararlanan özürlü çocuklar ve aileleri, Milli Eğitime Bağlı Özürlü Okulları, İBB yetkilileri, İstanbul Valiliği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Özürlü Dernekleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılacak. Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde basın bildirisi okunacak.

Basın Bildirisinin ardından İSÖM Zihinsel Özürlüler Gösteri Sanatlar Topluluğu tarafından İstanbullulara konser verilecek.