Türkiye'de memur sayısı nüfustan hızlı artıyor!

T24 - 1980 ila 2010 yılları arasında Türkiye'de nüfus artışı yüzde 62.2 olurken, aynı dönemde memur sayısı artışı yüzde 92.7 olarak gerçekleşti. Son 10 yılda nüfus artışının yüzde 7, memur artışının yüzde 7.6 olduğu belirtilirken 2010 yılında memur başına düşen kişi sayısı 37.5 oldu. En fazla memur istihdamı 650 bin kişinin üzerindeki sayısal veri ile eğitim ve öğretim hizmet sınıfın da gerçekleştirildi.



Türkiye'deki memur sayısı nüfustan hızlı artıyor. Memur kadro sayısı, son 30 yılda Türkiye nüfusunun 30 puan üstünde artış gösterdi.



Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan derlenen verilere göre, 1980-2010 döneminde Türkiye nüfusu yüzde 62,2 oranında arttı. Bu dönem memur sayısındaki artış ise yüzde 92,7 olarak belirlendi.



Bu süreç içinde, nüfus ve memur sayısındaki artış, dönemler itibariyle farklı seyretti. 1990-2010 döneminde nüfustaki artış yüzde 28,5 memur sayısındaki artış yüzde 46,2 oldu. 2000-2010 döneminde nüfus ve memur sayısındaki artış, birbirine paralel bir gelişme gösterdi. Son 10 yılda nüfus artışı yüzde 7, memur sayısındaki artış ise yüzde 7,6 şeklinde gerçekleşti.





2010 yılında 37.5 kişiye 1 memur





Devlet Personel Başkanlığı'na göre, 1980 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait 1 milyon 170 bin 224 serbest memur kadrosu bulunuyordu. Bu sayı, 1990 yılında 1 milyon 542 bin 433, 1995 yılında 1 milyon 809 bin 877, 2000 yılında 2 milyon 94 bin 932, 2005 yılında da 2 milyon 155 bin 730 olarak belirlendi.



2006 yılında 2 milyon 164 bin 170 olan memur kadro sayısı, 2007 yılında 2 milyon 248 bin 484'e, 2008 yılında 2 milyon 279 bin 805'e, 2009 yılında ise 2 milyon 286 bin 907'ye yükseldi. Memur sayısı, bu yılın Mart sonu itibariyle 2 milyon 254 bin 969 oldu. Ancak Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve daha sonra verilen kadrolarla bu sayının yıl sonunda geçen yılın da üstüne çıkacağı belirtildi.



Bu arada rakamlar, 1980 yılında Türkiye'de 38 kişiye 1 memurun, 1990 yılında 36,6 kişiye 1 memurun, 2000 yılında ise 32 kişiye 1 memurun düştüğü sonucunu verdi. Günümüzde ise 31,7 kişiye 1 memurun düştüğü hesaplandı.





En fazla memur eğitim ve öğretimde





Öte yandan ülkemizde en fazla memur, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında istihdam ediliyor. Eğitim-öğretim hizmetlerinde 647 bin 867 memur kadrosu bulunurken, bunu 590 bin 86 kadro ile genel idare hizmetleri, 321 bin 126 kadro ile sağlık hizmetleri, 226 bin 179 kadro ile de emniyet hizmetleri izliyor.



Yardımcı hizmetlerin kadro sayısı 185 bin 970, öğretim elemanlarının kadro sayısı 146 bin 530, teknik hizmetlerin kadro sayısı 109 bin 753, din hizmetlerinin kadro sayısı da 81 bin 72 olarak belirleniyor. Diğer memur kadrolarını da mülki idare amirliği ve avukatlık hizmetleri ile hâkim ve savcı kadroları oluşturuyor.





