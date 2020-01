Türkiye’de medya sahipliği ve getirileri

Enerji: Doğan Enerji çatısı altında Boyabat Barajı ve HES projesi, Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi’nin % 33’ü, Aslancık Barajı ve HES projesi'nin %33’ü, Galata Wind Enerji A.Ş., Mersin RES’i (Akdeniz Elektrik Üretim A.Ş). Gas Plus Erbil şirketi aracılığıyla (%20 net pay) Kuzey Irak’ta bulunan petrol arama-üretim faaliyetleri, 2012 yılında Bastora sahasında test üretimi.

Yeme-içme: D.ream (Kiva, Nusr-Et et lokantası, Armani Ristorante, GoMongo, Doors Grup, Azumi Group, GQ Bar ve Mezzaluna markaları)

Gazete Habertürk, Ciner Medya Yatırımları, Ciner Gazete Dergi (dergi yayıncılığı), Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık, C Yapım Filmcilik, GD Gazete Dergi (dergi yayıncılığı)

Finans: Banque de Commerce et de Placements (BCP)

İhlas Grubu

Gazete: Türkiye TV: TGRT Haber, TGRT Haber TV EU, TGRT Belgesel Haber Ajansı: İHA Reklam: İhlas Reklam Ajansı Medya Pazarlama: TGRT Pazarlama Dergi Grubu: Türkiye Çocuk Dergisi,Toyuncak Dergisi, Baby Store Dergisi,Tekstil & Teknik Dergisi, Konfeksiyon Teknik Dergisi, Home Textile Exports Dergisi, Contract Textile International Dergisi, Home Textile Sourcing Dergisi, Decor Dergisi, Sleep Well Dergisi, Fiber & Yarn Trends Dergisi, Yemek Zevki Dergisi, Food Turkey, Beauty Turkey Dergisi, Automotive Exports Dergisi, IT Network Dergisi, Yapı Malzeme Dergisi, Nalbur Teknik Dergisi, Boru ve Teknolojileri Dergisi, Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Dergisi, Medikal Teknik Dergisi, Pharma Turkey, Dijital Teknik Dergisi, Matbaa Teknik Dergisi, Partner Dergisi, Hi-Tech Dergisi, Made in Turkey Gazetesi İnternet: İhlas.net