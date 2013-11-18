Türkiye’de medya sahipliği ve getirileri

18 Kasım 2013 02:07
Ceren Sözeri
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
Türkiye’de medya sahibi olmak uzun zamandır bu alanda faaliyet göstermeyi istemekten çok daha büyük anlamlar ifade ediyor. 1980’lerde başlayan başka alanlarda yatırımları bulunan sermayedarların medyaya yönelimi kısa sürede medyanın hemen tüm alanlarının birkaç patronun elinde toplanmasıyla sonuçlandı. Reklam gelirlerinin büyük bölümünü elinde tutan bu grupların bazıları 2001 Krizi’nin etkisiyle el değiştirse de gelirlerin paylaşımı değişmedi. Ancak buna rağmen medyanın sermayedarlar için kârlı bir alan olduğunu söylemek çok zor. 2011 yılında TESEV için hazırladığımız raporda pek çok medya şirketinin, özellikle de gazetelerin ekonomik olarak rasyonel olmayan şartlar altında faaliyet gösterdiğini, çoğunun zarara katlanılarak yayınlandığını ortaya koymuştuk. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun yaptığı görüşmelerde bazı medya patronları bu sektöre siyasilerin ricası / baskısı nedeniyle girdiklerini ve zararlarını azaltmak için çoğunlukla televizyon satın almak yoluyla büyümek durumunda kaldıklarını ifade ettiler. İktidar kaynaklı bu tür ricaların bugün de sürdüğü iktidara yakın sermayedarlar arasında sürekli el değiştiren medya şirketlerine bakılarak dahi söylenebilir.
Öte yandan kendileri için kârlı bir yatırım gibi gözükmese de medyanın söz konusu sermayedarların iktidarla ilişkilerinde önemli bir rol oynadığını almış oldukları kamu ihalelerine bakarak görebilmek mümkün. Bu arada medya gruplarının kamu ihalelerine giriş yasaklarının 2001 yılında medya patronlarının baskısıyla kaldırıldığını ve Avrupa Birliği mevzuatıyla uyum sürecinde bu konunun Türkiye’nin başını ağrıtacağını da eklemekte yarar var. Medya patronları her ne kadar devletle iş yapmayı kendilerinin istemediğini ancak ekonominin yüzde 50’sine yakınının hala devletin elinde bulunması nedeniyle Turgay Ciner’in deyimiyle “her halükarda devletin bir tarafına çarpmak, dokunmak durumunda” kaldıklarını ifade etseler de tablo öyle söylemiyor.
Medya pazarının Çukurova Grubu’nun medya şirketlerine TMSF tarafından el konulmasının ardından sayısı dörde düşen en büyük medya gruplarının hemen hepsinin enerji, madencilik, finans ve inşaat alanlarında büyük yatırımları bulunuyor. Doğan Grubu, Çalık Grubu, Doğuş Grubu, Ciner Grubu’nda oluşan bu dörtlünün hepsinin en az bir hidroelektrik santrali var.
Çalık Grubu Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinin elektrik dağıtım ihalesini elinde bulunduruyor. Doğan Grubu’nun Kürdistan Özerk Yönetimi bölgesinde petrol-gaz arama faaliyetleri bulunuyor. Çalık Grubu’nun petrol arama faaliyetleri ise Samsun-Adana/Ceyhan bölgelerinde. Ciner ile Koza İpek Grubu’nun yatırımları daha çok madencilik alanında yoğunlaşmış görünüyor. Ciner Grubu ayrıca Siirt, Gaziantep, Silopi bölgelerinde madencilik ve termik santral faaliyetleri yürütürken, Koza İpek Grubu’nun en büyük yatırımı Ovacık Altın Madeni işletmeciliği. Çalık Grubu’nun da altın madenciliği faaliyetleri var. Bu dörtlü arasına girmeyen ve Doğan Grubu’ndan aldığı iki etkili gazeteyle pazarın en yenisi sayılan Demirören Grubu ise şimdilik jeotermal enerji ve madencilik ile daha ilgili görünüyor.
İnşaat da medya gruplarının önemli yatırım alanları arasında. Kendi özel projelerinin yanı sıra devlet ihalelerindeki başarılarıyla da öne çıkıyorlar. Örneğin Doğuş Grubu’nun İstanbul Metrosu ve ülkenin çeşitli yerlerinde karayolu inşaatı projeleri var. Ciner Grubu’nun karayolu, altyapı ve havalimanı projeleri bulunuyor. Albayrak Grubu’nun inşaat yatırımları içindeki en önemli kalem İstanbul Metrosu. Çalık Grubu Tarlabaşı, Fener-Balat, Ayvansaray Kentsel Yenileme Projeleri’ni yürütüyor. İhlas Grubu ise yakın zamanda Türkiye gazetesi ile yayın çizgisini hükümeti daha çok destekler şekilde değiştirdi. Grup geçtiğimiz hafta Gaziosmanpaşa ilçesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ni kazandığını kamuoyuna duyurdu.
Medya patronlarının ilgi gösterdikleri bir başka faaliyet alanı liman yapımı ve işletmeciliği. Son dönemde düzenlenen kamu ihalelerinde Doğuş Grubu İstanbul Karaköy’de bulunan Galataport’u alırken, Star gazetesi ve 24TV’nin ortaklarından Fettah Tamince Haliçport ihalesini kazandı. Ciner Grubu Hopa Limanı’nı, Albayrak Grubu Trabzon Limanı’nı işletiyor.
Televizyon ve radyo yayıncılığı yapan medya sahiplerinin finans alanında yatırımlarını engelleyen yasağın uygulanmaması ve sonunda tümden kalkmasının ardından daha da büyüyen Doğuş Grubu Türkiye’nin en büyük bankalarından birinin sahibi. Çalık Grubu’nun da finans şirketi bulunuyor. Çukurova ise bilindiği gibi Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketinin, Turkcell’in ortağı.
Uzunca bir süredir medya patronlarının yatırımlarını takip eden biri olarak dikkatimi çeken bir başka nokta hükümete yakın medya sahiplerinin özellikle belediye ve şehircilik hizmetlerinden aldıkları ihalelerin yıllar geçtikçe artmış olması. Örneğin Çalık Grubu elektrik dağıtım ihalelerinin yanında Bursa, Kayseri, Gaziantep, Sakarya, Tokat, Kütahya, Düzce, Bitlis, Konuralp, Çankırı, Anamur, Edremit, Kahta, Akçakoca, Simav, Bitlis, Aksaray ve Fethiye bölgelerinde belediyecilik ödemelerinde, müze, otopark, alışverişte kullanılan elektronik ücret toplama sistemi ihalelerini de kazanmış durumda. Albayrak Grubu ise İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kocaeli illerinde atık toplama faaliyetleri ve İstanbul’da İSKİ, TEDAŞ, İGDAŞ; Ankara ve Trabzon’da TEDAŞ sayaç okuma işlerini üstlenmiş.
Tüm bu yatırımların gelişimine bakarak denilebilir ki medya sahipleri büyüklükleri oranında devletten önemli ihaleler alıyorlar ve pek çoğunun bugün gelmiş oldukları noktada iktidarla ilişkilerinin önemli bir payı var. Bu ilişkinin iyi yürüyebilmesinde medyanın rolü küçümsenemez. Yukarıda özetlemiş olduğum bu yatırımların ayrıntılarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu yatırımlar şirketlerin kamuoyuna açıklamış oldukları bilgilerden derlendi, isteyen herkes ulaşabilir. Bu tablonun 2011 ve 2012’deki halleri ise TESEV için hazırlamış olduğumuz raporların ekinde bulunuyor, dileyen karşılaştırabilir.
Son olarak sıkça karşıma çıkan, belki sizin de aklınıza düşen soruyla bitireyim, medya sahipliğinde tek motivasyon ekonomik getiri mi? O zaman başka yatırımı olmayan daha küçük medya sahiplerini nereye koyacağız? Hayır, tek motivasyon ekonomik çıkar değil elbette, medya, siyasetle uğraşanların da ilgi alanında ama o başka bir yazının konusu…
Hangi medya grubunun başka hangi alanlarda yatırımları var? - 2013
|
Şirket
|
Medya Şirketleri
|
Diğer Sektörler
|
Doğan Grubu
|
Gazete: Hürriyet, Hürriyet Daily News, Radikal, Posta, Fanatik, TME Gazeteleri (Iz Ruk v Ruki, Aviso, Expressz, Oglasnik
Dergi-Kitap Yayıncılığı:
Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap
Basım: Doğan Printing Center (DPC), Doğan Ofset
Dağıtım: YAYSAT (Doğan Dağıtım)
Dergi Pazarlama Planlama (DPP)
Haber Ajansı: DHA
TV (Ulusal Kanallar) Kanal D, CNNTürk, tv2
Radyo: RadyoD, CNNTürk Radyo, Slow Türk, Show Radyo
TV ve Müzik Yayıncılığı ve Yapımcılık: D Productions, InDHouse, Kanal D Home Video, Doğan Music Company (DMC)
Dijital TV Platformu: D-Smart, Doğan Teleshopping
Online mecralar: hurriyet.com.tr , kanald.com.tr
yenibiris.com.tr, hurriyetemlak.com
hurriyetoto.com
arabam.com, yakala.co
Avrupa:
DMG International , TME,
Kanal D Romania , Euro D
Diğer Faaliyetler: Doğan Dış Ticaret (Foreign Trade),Doğan Factoring
Sosyal Faaliyetler: Aydın Doğan Vakfı
|
Enerji: Doğan Enerji çatısı altında Boyabat Barajı ve HES projesi, Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi’nin % 33’ü, Aslancık Barajı ve HES projesi'nin %33’ü, Galata Wind Enerji A.Ş., Mersin RES’i (Akdeniz Elektrik Üretim A.Ş). Gas Plus Erbil şirketi aracılığıyla (%20 net pay) Kuzey Irak’ta bulunan petrol arama-üretim faaliyetleri, 2012 yılında Bastora sahasında test üretimi.
Perakende: D&R (şirket Nisan 2013’te online kitap, CD, DVD satış şirketi idefix.com’u satın almıştır)
Sanayi: Çelik Halat, Ditaş (Otomotiv Yan Sanayi), Doğan Organik Ürünler ((Migros’un M Life, Metro Gross Market’in Fine Life ve Karamiş Grup’un Siryana markaları)
Ticaret: Milpa (Automall ve Milpark Konutları)
Finans: DD Konut Finansmanı (DD Mortgage)
Turizm: Milta bünyesinde Milta Bodrum Marina, Işıl Club Bodrum, Işıl Tur, Milta Havacılık, Nakkaştepe Gayrimenkul Yatırımları, Kandilli Gayrimenkul Yatırımları
|
Doğuş Grubu
|
Televizyon: NTV, Star TV, CNBC-E, NTV SPOR, NTV SPOR Smart HD, Kral TV, e2,
İnternet: ntvmsnbc, ntvspor.net, oley.com, cnbce.com, tvyo
Radyo: NTV Radyo, Kral FM, Virgin Radyo, Radyo Eksen
Dergi: Vogue, GQ , National Geographic Türkiye, National Geographic Kids, Robb Report, , CNBC-e Dergi ,
Yayıncılık: NTV Yayınları
|
Bankacılık ve Finans: Garanti Bankası, Garantibank International N.V., Garanti Bank SA, Garantibank Moscow, Garanti Yatırım, Garanti Portföy, Garanti Leasing, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş., Garanti Factoring, Garanti Emeklilik ve Hayat, Garanti Ödeme Sistemleri, Garanti Mortgage, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş Garanti Teknoloji
Otomotiv: Doğuş Otomotiv ( Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti, SEAT, Skoda, Scania, Krone ve Meiller), İştirakler ve Kuruluşlar ( Doğuş Oto, DOD, D-Auto Suisse, Yüce Auto, Oto-Fix, vdf Grubu, TUVTÜRK ve LeasePlan), Lojistik Hizmetler (Volkswagen, Audi, SEAT, Porsche, Bentley, Lamborghini, Scania, Krone ve Meiller marka araç ve yedek parçaları ile Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları, Thermo King Mobil Isı Kontrol Sistemleri ve yedek parçalarının ithalatı, depolanması ve yetkili servislere sevk edilmesi), Üretim ( Meiller Doğuş Damper Fabrikası, Krone Doğuş Treyler Fabrikası)
İnşaat: Doğuş İnşaat (Boyabat Barajı ve HES İnşaatı, Artvin Barajı ve HES İnşaatı, İstanbul Otogar-Kirazlı-Başakşehir Metrosu, Üsküdar-Ümraniye- Çekmeköy Metrosu inşaat ve elektromekanik işleri, Konya-Akşehir-Afyon Yolu, Tokat-Niksar karayolu, Libya Sirte Üniversitesi Kompleksi, Ukrayna Kiev Borispol Uluslararası Havaalanı Projesi, Bulgaristan Sofya Metrosu), Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., Ayson Sondaj ve Araştırma
Turizm ve Hizmetler: Doğuş Turizm Grubu (uluslararası zincirler tarafından işletilen oteller: Park Hyatt İstanbul, Maçka Palas, Grand Hyatt İstanbul, MARITIM Hotel Club Alantur, Alanya. Grup tarafından işletilen oteller: D-Hotel Maris, D-Resort Grand Azur Marmaris, D-Resort Göcek ve Rixos Grup tarafından işletilen Rixos Downtown ), Doğuş Perakende Grubu (Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Junior, Giorgio Armani, Gucci, Hublot, Loro Piana ve Porsche Design markaları)
D-Marin Marinalar Grubu (Türkiye'de D-Marin Turgutreis, D-Marin Didim, D-Marin Göcek, D-Marin Dalaman [yapılacak], uluslararası alanda: Hırvatistan'da -D-Marin Mandalina, D-Marin Dalmacija, D-Marin Borik. İştirakler sayesinde Atina'da 'Flisvos Marina' ile Gouvia, Lefkas ve Zea marinaları), D-Gym, D-Life, Körfez Havacılık
Gayrimenkul: Doğuş GYO (Doğuş Center Maslak Projesi, Antalya 2000 Plaza), Doğuş Gayrimenkul,
Enerji: Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. (Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santralı), Doğuş Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. (Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santralı), Aslancık Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. (Aslancık Barajı ve Hidroelektrik Santralı),
Doğuş Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş
Yeme-içme: D.ream (Kiva, Nusr-Et et lokantası, Armani Ristorante, GoMongo, Doors Grup, Azumi Group, GQ Bar ve Mezzaluna markaları)
|
Çalık Grubu
|
Gazete: Turkuvaz Medya Grubu (Sabah, Sabah Avrupa, Yeni Asır, Takvim, Fotomaç)
Dergi: Turkuvaz Dergi Yayıncılık ( Aylık: Cosmopolitan, Cosmo Girl, Auto Motor Sporları, Sinema, Harper's Bazaat, Esquire, Forbes, Sofra, Bebeğim, House Beautiful, Global Enerji, Transport, Touch İstanbul, China Today. Haftalık: Para, Otohaber, Şamdan, Aktüel
TV: ATV, ATV Avrupa, A Haber, Minika TV
Radyo: Radyo Turkuvaz
Online Mecralar: sabah.com.tr, ahaber.com.tr, takvim.com.tr, Sabah TV
Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş., Turkuvaz Kitap, Turkuvaz Matbaacılık
Reklam Pazarlama Danışmanlık ve Haber Ajansı: Turkuvaz Reklam Pazarlama Danışmanlık, Turkuvaz Haber Ajansı
Reklam Pazarlama Danışmanlık ve Haber Ajansı: Turkuvaz Reklam Pazarlama Danışmanlık, Turkuvaz Haber Ajansı
Teknik Hizmetler: Turkuvaz Teknik Hizmetler
|
Tekstil: Gap Güneydoğu Tekstil, Gap Pazarlama, Çalık Cotton
Enerji: Çalık Enerji ( Adacami HES Projesi , Gürcistan'da Gardabani Kombine Çevrim Santrali [yapım aşamasında], Türkmenistan Aşkabat şehrinin elektrik dağıtım sisteminin modernizasyonu ve yenilenmesi, Limak Holding ile ortak olarak 1,5 milyon aboneyi kapsayan Kosova Elektrik Dağıtımı, Özbekistan'da Navoi Kombine Çevrim Santrali [yapım aşamasında], Irak'ta Al Khairat ve Nainawa Enerji Santralleri [yapım aşamasında], Samsun-Adana/Ceyhan ham petrol projesi ve Adana/Yumurtalık'ta geliştirilmesi planlanan rafineri ve petrokimya projesi, şeyl-gaz/şeyl-petrol çalışmaları kapsamında Bismil ruhsatında Çalıktepe-2 numaralı kuyunun kazılması), Çalık YEDAŞ (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerini kapsayan bölgede, elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyeti)
İnşaat: Gap İnşaat (Türkmenistan'da bir dizi hastane projesi, Irak'ta Bağdat Yol Projesi, Türkiye'de Tarlabaşı, Fener-Balat-Ayvansaray Kentsel Yenileme Projeleri, Üsküdar Burhaniye'deki Şehrizar Konakları Projesi ve Ataşehir'deki Metropol İstanbul Projesi), Çalık Gayrimenkul
Finans: Aktif Bank, Arnavutluk’ta Banka Kombetare Tregtare (BKT), E-Kent (Bursa, Kayseri, Gaziantep, Sakarya, Tokat, Kütahya, Düzce, Bitlis, Konuralp, Çankırı, Anamur, Edremit, Kahta, Akçakoca, Simav, Bitlis, Aksaray ve Fethiye bölgelerinde belediyecilik ödemelerinde, müze, otopark, alışverişte kullanılan elektronik ücret toplama sistemi)
Telekomünikasyon: Arnavutluk’ta ALB Telecom, ve Eagle Mobile
Madencilik: Lidya madencilik (Erzincan Çöpler Köyü’nde Çöpler Altın Madeni'nde ortaklık), Polimetal Madencilik
|
Ciner Grubu
|
Ciner Yayın Holding:
Gazete Habertürk, Ciner Medya Yatırımları, Ciner Gazete Dergi (dergi yayıncılığı), Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık, C Yapım Filmcilik, GD Gazete Dergi (dergi yayıncılığı)
TV: Habertürk , Bloomberg HT, Show TV
Radyo: Habertürk Radyo, Bloomberg HT Radyo
|
Enerji ve Madencilik: Park Termik (Çayırhan Termik Santrali), Park Teknik (Akyazı-Pazarköy’de bulunan hidroelektrik santralinin işletmesi), Eti Soda (Beypazarı Trona Yatağı'nda tabii soda kültü çıkarılması ve işletilmesi), Park Elektrik (Siirt/Madenköy bakır sahası işletmesi, Tarihler Hidroelektrik Santrali, Gaziantep İslahiye'de iki adet maden sahası üzerinde Boksit Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi), Silopi Elektrik(Silopi’de Termik Santral), Park Toptan Elektrik, Konya Ilgın Elektrik (Termik Santral), Kazan Soda Elektrik
Ticaret, Sanayi ve Hizmet: Park Holding, Ciner Hava Taşımacılığı, Park Tıp Sağlık, Havaş, Larespark Hotel, Park Denizcilik (Hopa Limanı), Denmar Depoculuk, Park Sigorta, Park İnşaat , Park Cam, Ciner Denizcilik, Ciner Gemi, Lares Turizm
|
Çukurova Grubu[1]
|
Gazete: Akşam, Güneş
TV: SkyTurk360
Dijital Platform: Digitürk
Radyo: Alem FM
Dergi: Alem, Platin, FourFourTwo, Autocar
|
Enerji: Genel Enerji (Kürdistan Bolgesi, Fas, Malta, Fildişi Sahili, Somali ve Etiyopya'da faaliyet gösteren İngiliz - Türk ortaklığında petrol ve gaz şirketi)
Telekomünikasyon: TURKCELL, Kuzey Kıbrıs TURKCELL, Turkcell Teknoloji, Geocell, Azercell, Moldcell, Life, Global Tower, Turkcell Superonline, KVK, Millenicom, KVK Teknik Servis, TURKCELL Teknoloji, Atel, Topaz, Inteltek, Hobim, Moldcell
Taşımacılık ve Hizmet: Geden Lines, Baytur Trading S.A., Anadolu Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık A.Ş, Inter Depo, Pamuk Spor, Çukurova Havacılık A.Ş.
Endüstri: BMC, Çukurova İthalat ve İhracat Türk A.Ş., Çukurova Makine İmalat ve Ticaret A.Ş., Çukurova İnşaat Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimsataş), Çukurova Mümesillik Müşavirlik, Çukurova Ziraat, Çukurova Powergeneration, Çukurova Kimya, Kamplamin Ambalaj, Noksel, Noksel Espana, Daussan Group, Maysan Mando, Selkasan, SCA Packaging, OVA Oluklu Mukavva Kutu Ambalaj San., Atkasan
Finans: Banque de Commerce et de Placements (BCP)
İnşaat: Baytur[2] (Yeşilyurt- Yeşilkoy sahil düzenleme projesi, Gazi Mahallesi altyapı işleri, Ereğli Demirçelik Fabrikası sahil düzenleme projesi, Antalya Havaalanı ikinci pist, apron ve taksiyolu, THY Uçak Bakım Hangarı, THY Simulator altyapı işleri, Gümüşhane Torul Otoyolu tünelinin yer değişimi, İstanbul Maçka-Taşkışla arası teleferik sistemi, Gümüşhane Torul Hidroelektrik Santrali, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul Kuyumcukent, Marmara Depremi sonrasında Adapazarı’nda altyapı ve yeniden yapılanma işleri)
|
Feza Gazetecilik, Samanyolu Yayıncılık
|
Gazete: Zaman, Today’s Zaman, Zaman Azerbaycan, Zaman Kazakistan, Zaman Avusturya, Zaman Avrupa Zaman Bulgaristan, Zaman Romanya, Zaman Türkmenistan, Zaman Amerika
Dergi: Aksiyon, Sızıntı, Gonca
TV: STV, STV Avrupa, STV Amerika, S Haber, Mehtap TV, Ebru TV, Yumurcak TV, Küre TV, Hazar TV, Dünya TV (Kürtçe), MC TV
Haber Ajansı: Cihan Haber Ajansı, SEM Haber Ajansı
Radyo: Burç FM, Dünya Radyo, Samanyolu Haber, Berfin FM
Kitap Yayıncılığı: Zaman Kitap
Yapım: Ser Film Yapım Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş
Reklam ve Medya Planlama: Işık Medya Planlama Reklamcılık Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
|
Albayrak Grubu
|
Gazete: Yeni Şafak
TV: TVNET
İnternet: Yenişafak.com.tr
Dergi: Derin Tarih
|
İnşaat: Albayrak İnşaat (İstanbul Metrosu, Düzce merkezde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı için yapılan 502 dairelik 3. Bölge Kalıcı Deprem Konutları, İETT Motor Yenileme Fabrikası, İETT Ayazağa Garajı ve Adapazarı, Yalova, İzmit-Sopalı, İzmit-Merkez ve Bolu'da inşa edilen prefabrik hastaneler)
Sanayi: Tümosan Traktör ve Motor Fabrikası, Ereğli Entegre Tekstil Fabrikası, Varaka (Kağıt)
Lojistik: Trabzon Limanı, Albayrak Araç Kiralama, Albayrak Personel Taşımacılığı, Nakil Lojistik
Hizmet: Albil Bilgi İşlem, Atık Yönetimi ( (İstanbul: Kağıthane, Beyoğlu, Sarıyer, Esenyurt, Arnavutköy, Üsküdar Belediyeleri, İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediyesi Asya Yakası Transfer hizmetleri;Ankara: Sincan Belediyesi; Şanlıurfa: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi;Gaziantep: Şahinbey Belediyesi; Kocaeli / İzmit: İzaydaş Körfez Transfer İzaydaş Derince Transfer), Sayaç Okuma (İstanbul’da İSKİ, TEDAŞ, İGDAŞ; Ankara ve Trabzon’da TEDAŞ)
Enerji: Kuvve Elektrik
Turizm: Marmaris Turizm Tesisi, Didim Turizm Tesisi, Kümbet Turizm Tesisi
|
Koza İpek Grubu
|
Gazete: Bugün
TV: Kanaltürk, Bugün TV
Radyo: Kanaltürk Radyo
|
Matbaa: Koza Davetiye, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret A.Ş,
Maden: Koza Altın İşletmeleri A.Ş (Ovacık Altın Madeni, Mastra Altın Madeni), Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş, Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş, İpek Doğal Enerji Kaynakları A.Ş, Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş, Konaklı Metal Madencilik Sanayi A.Ş
İnşaat: ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş
Ticaret: Koza-İpek Tedarik Danışmanlık A.Ş, AE İpek Danışmanlık Proje Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Tic. A.Ş., AZ İpek Danışmanlık Proje Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Tic. A.Ş., BB İpek Danışmanlık Proje Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Tic. A.Ş.
Tarım ve Hayvancılık: ATP Koza Gıda Tarım Hay. San. Ve Ticaret A.Ş
Havacılık: ATP Havacılık Ticaret A.Ş
Eğitim: İpek Üniversitesi, Koza-İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı
Turizm: ATP-Koza Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş
|
FOX Grubu
|
Televizyon: Fox TV, Foxlife, FX, Foxcrime, 24Kitchen, Baby TV İnternet: Myspace.com
|
|
İhlas Grubu
|
Gazete: Türkiye
TV: TGRT Haber, TGRT Haber TV EU, TGRT Belgesel
Haber Ajansı: İHA
Reklam: İhlas Reklam Ajansı
Medya Pazarlama: TGRT Pazarlama
Dergi Grubu: Türkiye Çocuk Dergisi,Toyuncak Dergisi, Baby Store Dergisi,Tekstil & Teknik Dergisi, Konfeksiyon Teknik Dergisi, Home Textile Exports Dergisi, Contract Textile International Dergisi, Home Textile Sourcing Dergisi, Decor Dergisi, Sleep Well Dergisi, Fiber & Yarn Trends Dergisi, Yemek Zevki Dergisi, Food Turkey, Beauty Turkey Dergisi, Automotive Exports Dergisi, IT Network Dergisi, Yapı Malzeme Dergisi, Nalbur Teknik Dergisi, Boru ve Teknolojileri Dergisi, Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Dergisi, Medikal Teknik Dergisi, Pharma Turkey, Dijital Teknik Dergisi, Matbaa Teknik Dergisi, Partner Dergisi, Hi-Tech Dergisi, Made in Turkey Gazetesi
İnternet: İhlas.net
|
İnşaat: İhlas İnşaat Grubu: İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm A.Ş., İhlas Yapı Turizm A.Ş. (Gaziosmanpaşa ilçesi Kentsel Dönüşüm Projesi), Armutlu Tatil ve Turizm A.Ş. ve Kuzuluk Kaplıca A.Ş.
Üretim: İhlas Ev Aletleri, Bisan, Kristal Kola, İhlas Meşrubat, Kristal Gıda, Şifa Yemek,
Sağlık ve Turizm: Türkiye Gazetesi Hastanesi, İhlas Armutlu Tatil Köyü, Kuzuluk Tatil Köyü, Kuzuluk Termal Otel
Eğitim: İhlas Koleji
Madencilik: İhlas Madencilik A.Ş
Lojistik: KPT Lojistik
|
Hayat Görsel Yayıncılık A.Ş
ve Nokta Elektronik Medya Ltd. Şti.
|
TV: Kanal 7, Kanal 7 Avrupa, Ülke TV
Radyo: Radyo 7
Internet: Haber7.com, Haber7Emlak
Haber Ajansı: Yurt İletişim ve Haber Ajansı A.Ş
Yapım: Set Programcılık Tanıtım ve Teknik Hizmetler Ticaret A.Ş
Pazarlama: Mepa Medya A.Ş
|
Euro 7[3]
Weiss Handels und Investment GmBH
Beyaz Holding
Beyaz İletişim A.Ş
Mega Telsiz Taksi Hizmetleri Tic. Ltd.
İskele Yapı İnşaat ve Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş
Eğitim[4]: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK), İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEB), Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), Odunpazarı Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OMEK) ve Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları
|
Demirören Grubu
|
Gazete: Milliyet, Vatan
Pazarlama: Demirören Digital Dağıtım A.Ş
|
Demirören Şirketler Grubu:
Gaz :Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz, Güneşgaz, Demirören EGL Gaz Toptan Tic. A.Ş
Akaryakıt: Kaan Akaryakıt San. ve Ticaret A.Ş
Enerji: Demirören AXPO, Enerji Toptan Tic. A.Ş, Demirören Jeotermal Enerji San.Tic.A.Ş,
Makro Enerji Yatırım ve Yönetim A.Ş, Demirören Enerji Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş
Madencilik: GK Madencilik Nakliyat San. ve Tic.A.Ş
KG Madencilik Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş
Sanayi :Demirören Tüp A.Ş, Azerbaycan Ağır Sanayi, Parsat Piston A.Ş, Demirören Ağır Metal Sanayi A.Ş, D Mermer San. A.Ş, Marmara Gıda Demirören Ham Yağ San.A.Ş
İnşaat : Demirören İnşaat, Kemer Yapı ve Turizm A.Ş, Taksim Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik A.Ş
Turizm: SU-TUR SUN Turizm San. A.Ş
Eğitim : Ata Koleji
|
Dünya Grubu
|
Gazete: Dünya
Dergi: Dünya Gıda, Makina Magazin ve Dünya İnşaat
Yayıncılık: Dünya Aktüel A.Ş.,
Basım: Dünya Süper Web Ofset A.Ş
Dağıtım: Dünya Süper Dağıtım
İnternet: kobiden.com, dunyastore.com, pcworld.com.tr, computerworld.com.tr, byte.com.tr, dunyagida.com.tr, dunyainsaat.com.tr, Dünya Ekonomi TV
|
|
Termikel Grubu
|
KTV Yayıncılık: Kanal A
Radyo: RadyoA
|
Sanayi: Termikel A.Ş. Termikel Bilişim Teknolojleri, Elektromed, Eldaş Deney Ve Kalibrasyon Merkezi
Sağlık: Alfamed Tıbbi Gorüntüleme, Teşhis ve Tıp Laboratuvarları Merkezi
İnşaat: Faber İnşaat (İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı)
Enerji: Jeoden (Denizli Saraykoy’de jeotermal elektrik santrali)
|
Mediasa (Sabancı)
|
Fashion TV Türkiye, Fashion TV Magazine, Z TV, World Travel Channel
|
Perakende: Demsa, MCJ Shopping
Turizm: Pera Palace Hotel, Jumeirah, Tatilsa, Maçka Palas Hotel
Sağlık: Onkim Kök Hücre Teknolojileri A.Ş.
Denizcilik: Densa Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İnşaat: Kandilli Konakları
Sanat: Demsa Koleksyon
|
Spectrum Medya:
|
Radyo: Süper FM, Metro FM,Joy FM, JoyTurk, Radyo Mydonose, Mydonose Türk Pop
|
Actera Group (Özel Fon)
Mey Icki, Karnaval.com, Karma Acikhava, G2M, LBT Varlik Yonetim, Mars Entertainment Group, Cinemaximum, MAC, Joker, Tam Faktoring, Standard Profil, Celebi, Kamil Koc
|
Power Group
|
Radyo: Power FM, Power Türk, Power XL,
|
Giyim: Vakko, Vakkorama, V2K Designers, W Collection
|
Saran Group
|
Radyo: Radyo Spor, Radyo Trafik, Radyo Müzik, Radyo Slow Time
Seslendirme: Saran Digital Studios
Lisans: Saran Medya
Online Mecralar: tuttur.com, Ajansspor.com, NBA.com’un Türkçe içeriği, Samsung akıllı cihazlar için 724sinema.com
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Hizmet: Anadolu Çağrı Merkezi
Havacılık: Saran Havacılık ( Bell Helicopter Textron distribütorü
Turizm: Cedok
Enerji: Saran Güç Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları (güneş ve rüzgar enerjisi)
Savunma Sanayi: Saran Savunma ( Bell Helicopter A Textron Company, Raytheon International, Israel Aerosapace Indtrustries, Elbit System Ltd. ve Rada Technologies firmalarının Turkiye temsilcisi)
[1] TMSF 2013 Mayıs ayında borçları nedeniyle Çukurova Grubu’nun medya şirketlerini de kapsayan 12 şirketine el koymuştur. El konulan şirketler içinde en değerli olanlarından biri, Show TV 402 milyon dolara ihalesiz olarak Çukurova Grubu’nun önerisiyle Ciner Grubu’na satılmıştır. Çukurova Grubu’nun TMSF tarafından el konulan diğer medya şirketlerinin ise satışı henüz resmi olarak gerçekleşmemiştir.
[2] Türkiye’de ve uluslararası alanda çok sayıda proje bulunduğu için buraya yalnızca Türkiye’de bulunan kamu ihalesi projeleri alınmıştır.
[3] Beyaz Holding’in ortaklarının yurtdışı yatırımları ilişkin bilgiler, gazete haberlerindeki kendi demeçlerinden derlenmiştir.
[4] Beyaz Holding’in meslek edindirme kurslarına ilişkin faaliyetleri 2012 yılında Beyaz Holding’in sitesinden elde edilmiştir. Bu yıl güncelleme sırasında Holding’in sitesine ve dolayısıyla yatırım faaliyetlerine ulaşılamamıştır. Konuyla ilgili haber taraması yapılmış ancak geçmişte yapılmış olan sözleşmelerin feshedildiğine dair bir bilgiye de ulaşılamamıştır.
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