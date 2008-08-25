Türkiye'de Mavi Tur 'başını ağrıttı'

İngiltere'de muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron ve eşinin, 74 kişilik bir grup ve 7 yatla, Türk sahillerinde mavi tur yapması basını ayağa kaldırdı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ailesiyle birlikte yaptığı Mavi Yolculuk tatili, Türkiye’de yoğun tartışmalara yol açmıştı. Şimdi benzer bir tartışma da, İngiltere’de yaşanıyor. İngiliz basını, ana muhalefet liderinin, Türkiye’de geçen hafta yaptığı Mavi yolculuğu eleştiri bombardımanına tuttu.



İngiltere'de Muhafazakar Parti Lideri David Cameron’un, eşi ve dostlarıyla birlikte, 7 yatla gerçekleştirdikleri tatile en büyük eleştiri İngiliz Daily Mail gazetesinden geldi. Cameron’un daha birkaç hafta önce yaptığı bir konuşmada “İngiltere’de tatil yapmanın saygın ve doğru bir davranış olduğundan” bahsettiğini hatırlatan Daily Mail, muhalefet liderinin, daha bu konuşma unutulmadan “Türk rivierasında lüks bir yatla tatil yaptığını” vurguladı.



Kaynanaya doğum günü partisi



Cameron ve eşiyle birlikte, toplam 74 kişinin 7 yatla, Türk sahillerinde mavi tur yaptığını, turun dün sona erdiğini belirten gazete, Cameron’un üç yatak odalı ve iki salonlu yatının haftalık maliyetini de 21 bin İngiliz sterlini olarak açıkladı. Türkiye’deki mavi turun amacının da, Cameron’un kayınvalidesi Vikontes Astor’un 60. yaş gününü kutlamak olduğu da belirtildi.



David Cameron’un daha Ağustos ayı başında da İngiltere’nin Cornwall sahilinde tatile çıktığını, üstelik basını davet edip, tatilde eşiyle pozlar verdiğini kaydeden gazete, muhalefet liderinin “insanın kendi ülkesinde tatil yapmasının iyiliğinden” bu röportajlar sırasında bahsettiğini de hatırlattı.



Nitekim, Cameron’un Ağustos’ta yaptığı iki ayrı tatil, İngiltere’de iktidardaki İşçi Partisi’nin de gözünden kaçmadı. İşçi Partisi Milletvekili Denis MacShane, hemen bir açıklama yaparak, “Çok çalışan sıradan İngiliz seçmenler senede bir kez bile tatile çıkamazken, Cameron’un bu iki tatili, çok zengin insanların, günlük hayat sıkıntılarını kolayca unutabildiğini gösteriyor” dedi.