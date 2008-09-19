Türkiye'de Ladin'e destek düştü

İntihar saldırılarının 'kabul edilebilir' olduğunu savunan Müslümanların sayısı büyük oranda azaldı. Türkiye'de intihar saldırılarının ve Bin Ladin'in haklı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 15'ten yüzde 3'e düştü.



Amerikan Pew araştırma enstitüsünün, nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelerde yaptığı kamuoyu yoklamasına göre son 6 yılda intihar saldırılarının kabul edilebilir olduğu kanısında olan ve El Kaide lideri Usame bin Ladin'e güven duyan Müslümanların sayısında azalma oldu.



Bu görüşü savunanların sayısının bu yıl Lübnan, Pakistan, Ürdün, Endonezya, Nijerya ve Tazmanya'da azaldığı belirtilirken, Türkiye'de bu oranın yüzde 3'e gerilediği açıklandı. Mısır'daysa geçen yıldan bu yana 5 puanlık artışın olduğu vurgulandı. Kamuoyu yoklamasına göre, bu ülkelerin çoğunda Bin Ladin'e destek azaldı.



2003'te Endonezya'da 10 kişiden 6'sı Bin Ladin'e destek verirken, 2008'de El Kaide liderine desteğin 3 kişiden birine, yaklaşık 2 kişiden birinin destek verdiği Pakistan'daysa bu oranın 3 kişiden birine düştüğü belirtildi.



Türkiye'de bu oranın yüzde 15'ten yüzde 3'e, Lübnan'da yüzde 20'den yüzde 2'ye, Ürdün'de yüzde 60'tan yüzde 19'a düştüğüne dikkat çekildi.



Mart-Nisan 2008'de yapılan kamuoyu yoklamasına yaklaşık 8 bin kişi katıldı.



Aynı kuruluşun geçen yıl yaptığı araştırma, 2002'ye göre intihar saldırılarına verilen desteğin, Bangladeş ve Pakistan'da yüzde 24, Ürdün'de yüzde 20 ve Endonezya'da yüzde 16 azaldığını göstermişti.



Araştırmada, Lübnan'da halkın yüzde 34'ünün intihar saldırıları düzenlenmesini bazen ya da genellikle haklı bulduğu, 2002'de Lübnan'da bu görüşteki Müslümanların oranının yüzde 74 olduğu belirtilmişti.



Bangladeş, Pakistan, Ürdün ve Endonezya'daki Müslümanların büyük bölümünün intihar saldırılarının kabul edilemez, Filistin'de ise halkın yüzde 70'inin sivillerin hedef alındığı intihar saldırılarının düzenlenmesinin bazen ya da genellikle haklı olduğunu düşündüğü ortaya çıkmıştı.

