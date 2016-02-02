Türkiye'de kutuplaşma raporu; yüzde 76 farklı partiden biriyle komşu olmak bile istemiyor!

Türkiye’de kutuplaşmanın boyutlarını ortaya koyan bir araştırma yapıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 76’sı farklı siyasi partiden biriyle komşu olmaya bile karşı. Yüzde 83’ü, kızının kendisini uzak hissettiği siyasi parti taraftarlarından biriyle evlenmesini istemiyor. Araştırmaya göre yüzde halkın 76’sı farklı partiden biriyle komşu olmayı bile istemiyor.

ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarında (Think tank) German Marshall Fund desteğinde yaptırılan bir araştırma, Türkiye’de kutuplaşmanın kız alıp-verme tercihlerini dahi ciddi derecede etkileyecek boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Hürriyet'ten İpek Yezdani'nin haberine göre, kuruluşun desteğiyle, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından Infacto RW araştırma şirketine yaptırılan ve 3-10 Aralık tarihleri arasında 1024 kişiyle 16 ilde yüz yüze görüşmeyle gerçekleştirilen çalışmanın ana bulguları şöyle:

AKP seçmeni mutlu

Katılımcıların yüzde 42’si “Ülkenin durumu iyiye gitti” diyor. AKP'lilerin yüzde 44’ü kendisini mutlu hissederken, bu oran CHP’de yüzde 21, HDP’de yüzde 7.

AKP'li seçmenlerin yüzde 73’ü ülkenin, yüzde 57’si de ailelerinin ekonomik durumunun son beş yılda iyiye gittiğini söylüyor. CHP’de ise ailelerinin ekonomik durumunun iyiye gittiğini söyleyenlerin oranı sadece yüzde 6.

En uzak parti

Katılımcıların yüzde 44’ü ‘kendisine en uzak hissettiği siyasi parti’ olarak HDP’yi görüyor. İkinci sırada yüzde 22’yle AKP, üçüncü sırada yüzde 7’yle MHP, dördüncü sırada yüzde 6’yla CHP geliyor. AKP taraftarlarının yüzde 65’i kendini en çok HDP’ye, CHP seçmeninin yüzde 61’i en çok AKP’ye, HDP seçmeninin yüzde 46’sı MHP’ye, MHP seçmeninin de yüzde 65’i kendini en çok HDP’ye uzak hissediyor.

Katılımcıların yüzde 83’ü, kızının uzak hissettiği parti taraftarlarından biriyle evlenmesini, yüzde 78’i o partinin taraftarlarından biriyle iş yapmayı, yüzde 76’sı komşu olmayı, yüzde 73’ü çocuklarının arkadaşlık etmesini istemiyor.

Yüzde 37 Atatürkçü

AKP'li seçmenler için en fazla öne çıkan kimlikler yüzde 66’yla dindarlık ve yüzde 45’le muhafazakârlık yüzde 37’yle Atatürkçülük.

Dışlanmış hissedenler

Toplumda kendisini en fazla dışlanmış hisseden grup Kürtler olarak ön plana çıkıyor.

Araştırmaya katılanlar arasında ‘En fazla haber alınan gazete’ Hürriyet seçildi. Dört siyasi partinin de taraftarlarının okuduğu iki gazete var: Hürriyet ve Posta. Katılımcılar arasında AKP seçmeninin yüzde 7’si, CHP seçmeninin yüzde 20’si, MHP seçmeninin yüzde 14’ü, HDP seçmeninin yüzde 8’i en fazla Hürriyet’ten haber aldıklarını söylediler.

"En güvenilir kurum ordu"

En fazla güvenilen kurumların başında yüzde 75’le ordu geliyor. İkinci sırada yüzde 65’le üniversiteler, üçüncü sırada yüzde 56’yla Cumhurbaşkanlığı var. Türkiye’de en fazla ayrılığa yol açan konularda katılımcıların yüzde 40’ı ‘Kürt sorunu’, yüzde 30’u ‘1980 darbesi’, yüzde 30’u ‘Gezi protestoları’, yüzde 28’i ‘17-25 Aralık yolsuzluk suçlamaları’ yanıtını verdi.

En beğenilen lider Erdoğan

Aaraştırmaya katılanların en fazla beğendikleri lider yüzde 47 oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İkinci sırada yüzde 41 ile Başbakan Ahmet Davutoğlu geliyor. Bu oranlar AK Parti seçmeni arasında sırasıyla yüzde 86 ve yüzde 68 olarak ölçüldü. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu listede yüzde 15.9’la üçüncü, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yüzde 12 ve 10’la dört ve beşinciliği paylaşırken, MHP Lideri Devlet Bahçeli yüzde 7.8’le son sırada yer aldı. Araştırmaya katılanların yüzde 35’i başkanlık sistemine destek veriyor.