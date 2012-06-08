Türkiye'de kürtaj hakkı için eş zamanlı eylem

Bugün pek çok şehirde kadınlar, kürtaj hakkı için eş zamanlı eylem yapacak. "Kürtaj Haktır Karar Kadınların" platformunun duyurulduğu yazılı çağrıda mesajda “Bedenimiz, cinselliğimiz ve doğurganlığımız, başbakan ya da koca ya da hoca, hiç kimse tarafından denetlenemez" ifadesi yer aldı.

Açıklamaya göre; "İstanbul ’da; Galatasaray Meydanı’nda saat: 20:00 -23:00 arası oturma eylemi, Adana’da; 19:30’da 5 Ocak Meydanı'nda buluşma ve İnönü Parkı'na yürüyüş ve orada 23:00’e kadar oturma eylemi, İzmir’de; 19:00’da Fuar Lozan kapısında buluşma, Kıbrıs Şehitliğe yürüyüş ve orada oturma eylemi, Çanakkale’de; 19:00 – 19:45 arası Salı Pazarı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş. 24:00’de kadar orada oturma eylemi, Antalya’da; 19:30-20:30 arası, Attalos’da oturma eylemi, Sinop’da; 19:30’da Kesk Lokalin’de buluşma ve Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyüş ve orada 20:00-21:30 arası oturma eylemi" yapılacak.

"Kürtaj Haktır Karar Kadınların" platformunun yazılı açıklaması şöyle:

Sevgili Kadınlar,

Bizler, Kürtaj hakkımızın geri almaya kalkanlara dur demek için Türkiye ’nin her yerinde bir araya geliyoruz. Polis müdahalesiyle karşılaşıyor, tartaklanıyor, gözaltına alınıyor ama ısrarla, çoğalarak bedenlerimize, hayatlarımıza müdahale edilmesine karşı çıkıyoruz.

Karşı çıkıyoruz. Çünkü kürtaj değil, kürtaj yasağı cinayettir. Sağlıksız koşullarda kürtaj yaptırmak zorunda kaldığı için yılda seksen bin kadını kaybediyoruz. Ücretsiz, sağlıklı, güvenli doğum kontrol ve kürtaj hizmeti sağlanmadığı, kürtaj yasaklandığı, doğum kontrolü sadece kadınların üzerine yıkıldığı için yılda seksen bin kadını kaybediyoruz. Kürtaj yasağı kadınları “merdiven altlarında” ölüme terk etmek, daha çok kadını kaybetmek demek olacağı için karşı çıkıyoruz.

Karşı çıkıyoruz. Çünkü Bedenimiz, Cinselliğimiz ve Doğurganlığımız Başbakan ya da Koca ya da Hoca, hiç kimse tarafından denetlenemez. Kilise-Mutfak-Çocuk ya da 3 -5 Çocuk ya da Fıtrat-Yaradılış diyerek bizi eve göndermeye ve hapsetmeye yeltenen bıyıklı siyasetçilerin yüzlerce yıllık tahayyüllerine karşı çıkıyoruz.

Karşı Çıkıyoruz. Çünkü Kürtaj değil Uludere katliamdır. Günde beş kadının savcılıklara, karakollara başvurduğu halde korunmaması ve devletin bilgisi dâhilinde öldürülmesi katliamdır. Kadınların, çocukların sağlığı, can güvenliği, yaşam haklarının değil dini referansları bile muğlak olan “cenin haklarının” dillere pelesenk edilmesine karşı çıkıyoruz.

Bizler, 8 Haziran Cuma akşamı Kürtaj Haktır, Karar Kadınların demek üzere buluşuyoruz.

İstanbul ’da; Galatasaray Meydanı’nda saat: 20:00 -23:00 arası oturma eylemi.

Adana’da; 19:30’da 5 Ocak Meydanında buluşma ve İnönü Parkına yürüyüş ve orada 23:00’e kadar oturma eylemi.

İzmir’de; 19:00’da Fuar Lozan kapısında buluşma, Kıbrıs Şehitliğe yürüyüş ve orada oturma eylemi.

Çanakkale’de; 19:00 – 19:45 arası Salı Pazarı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş. 24:00’de kadar orada oturma eylemi

Antalya’da; 19:30-20:30 arası, Attalos’da oturma eylemi.

Sinop’da; 19:30’da Kesk Lokalin’de buluşma ve Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyüş ve orada 20:00-21:30 arası oturma eylemi.

Ankara, Bursa, Antalya , Bodrum, Trabzon, Van, Diyarbakır, Hatay, Ayvalık, Söke, Eskişehir, Mersin ve daha birçok ilde daha eş zamanlı yürüyüş ve oturma eylemleri yapılacaktır. (saat ve mekanlar gün içerisinde belli olacaktır.)

Hepinizi bizimle birlikte karşı çıkmaya, yasakçı, denetçi, kadın düşmanı politikalara yol vermemeye çağırıyoruz.

İletişim: kurtajhaktirkararkadinlarin@gmail.com