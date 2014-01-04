Türkiye'de Kürdistan adıyla ilk parti kuruldu

İlk kez bir parti "Kürdistan" adıyla kuruluşunu ilan etti ve kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi. Partiya Demokrata Kürdistan Turkiye (PDK-T)'nin Kurucu Genel Başkanı Mehmet Emin Kardeş, girişimlerinin Kürt ulusal mücadelesinde bir milat olduğunu belirterek, "Kürdistan adıyla parti kurulmasını meşru bir durum olarak görüyoruz. Faaliyetlerimiz tamamen siyasi ve barıçıl olacak. Şiddeti reddediyoruz" dedi.

Namık Durukan'ın milliyet.com.tr'deki haberine göre bir süreden beri iki ayrı grup tarafından "Kürdistan" adıyla parti kurulmasına yönelik çalışma sürdürülüyordu. Sertaç Bucak'ın öncülüğünde sürdürülen ve bir süre önce kendisini fesheden Kuzey Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi'nin Türkiye kolu T-KDP, yasal alana çıkmaya hazırlanıyordu. Bu yönde hazırlık devam ederken, eski Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları (KUK) gelenğinden gelen başka bir grup, partileşme çalışmasını tamamlayarak kuruluşunu ilan etti.

'Bu bir milattır'

Bugün 13.30 sıralarında Partiya Demokrata Kürdistan Türkiye (PDK-T) ismiyle kurulan partinin kuruluş dilekçesi 36 kurucu üye ile İçişleri Bakanlığına sunuldu. Başvuru ile PDK-T'nin resmi olarak kuruluşu ilan edildi. Parti kuruluş başvurusunu Milliyet'e değerlendiren Kurucu Genel Başkan Mehmet Emin Kardeş, "Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi adıyla partileştik ve parti kuruluş programını İçişleri Bakanlığı'na sunduk. Kürdistan adı parti programında ayrıntısı ile yer aldı. Programımız açık, şeffaf, legaldir. Demokratik siyasal mücadeleyi esas alacağız. Kürt ulusal ve meşru haklarımızı savunmak üzere partiyi kurduk" dedi. Parti kuruluşunun tarihte bir milat olduğunu ifade eden Kardeş, şöyle devam etti:

"Bu durumu Kürtlerin cephesinden, Kürt ulusal siyaset çalışmalarında bir milat ve mihenk taşı olarak görüyoruz. Yüzyıllardır Kürtler hak mücadelesi veriyor. İlk kez Kürdistan adıyla bir siyasi parti kurduk. Biz bu hakkı meşru hakkımız olarak değerlendiriyoruz. Bugünkü dünya şartlarında, partimizin Türkiye'de reddedilmesi pek olanaklı gelmiyor. Olursa da bu sorun bizim değil devletindir. Biz kendi hukuk mücadelemizi, doğal olan meşru haklarımızı savunacağız"

Kardeş, 36 kurucu üyenin her birinin "isimsiz kahramanlardan" oluştuğunu belirterek, faaliyetlerinin tamamen demokratik zeminde olacağını ve şiddeti reddetiklerini söyledi. Kardeş, "Bizim kimseyle kavgamız olmaz, şiddetle bir ilgimiz olmaz. Meşru haklarımızı savunacağız" diye konuştu.

'Aramızda gönül bağı var'

Kardeş, partilerinin Irak Kürdistan Demokrat Partisi Lideri Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi ile aynı adı taşımasını, "Onlar Kürt partisinin anasıdır. Onlar ayrı bir yerde. Kürtler arasında dört sınır çizilmiş. Biz Türkiye parçasını kendimize hedef seçtik. Ancak onlarz da bizim dostumuzdur. Gönül bağı var aramızda" dedi.

'Farklılıklar katkı sunar'

Partileşme sürecini henüz tamamlayamayan T-KDP'nin lideri Sertaç Bucak ise kurulan parti ile ilgilerinin olmadığını belirterek, "Her Kürt parti kurabilir. Farklılıklara katkı sunar. Önemli olan sorumlu davranmak ve iyi çalışmaktır. Parti kuruluş çalışmalarımız devam ediyor. zamanı geldiğinde kuracağız" dedi.