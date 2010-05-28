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Ekonomi

Türkiye'de küçük ölçekli firmalar daha az büyüyor

Yatırım ortamı değerlendirme raporu, "Türkiye'de kobiler bir çok ülkeye göre yüzde 10-12 daha yavaş büyüyor" tesbitinde bulundu.

28 Mayıs 2010 03:00

T24- Yatırım ortamı değerlendirme raporu, "Türkiye'de kobiler bir çok ülkeye göre yüzde 10-12 daha yavaş büyüyor" tesbitinde bulundu. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa hazırlanan raporda Türkiye'de küçük ölçekli firmaların büyük ölçekli firmalara göre daha yavaş büyüdüğü belirtildi.
    

Raporda bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında karşılaştırmalara yer verildi.


Türkiye'deki KOBİ'lerin ortalama olarak daha yaşlı olduğu ve daha uzun süreyle küçük ölçekli kaldığı vurgulandı.


Raporda başka alanlarda da tespitlere yer verildi.


İşgücünün eğitim ve beceri düzeyi istenilen düzeyde gelişme sağlanamayan başlıklar listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Bu alanda başarı sağlanamamasının yatırım ortamını olumsuz etkilediği vurgulandı.


Raporun tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı, "Ekonomik kriz sonrasında ülkeler arasında yatırım çekme rekabetinin daha büyük önem ve hız kazanacağını" söyledi.

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