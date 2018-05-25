Türkiye'de koruyucu aile sayısı 4 bin 889

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- AİLE ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Türkiye\'de 4 bin 889 koruyucu aile olduğunu ve bu modelden 5 bin 951 çocuğun yararlandığını söyledi.

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, koruyucu ailelerle iftarda bir araya geldi. Programa Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, İl Müdürü Nevzat Özkan ve koruyucu aileler ve çocuklar katıldı. Vali Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı, programa katılan çocuklarla tek tek ilgilendi. Çocuklar da Vali Kamçı ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Koruyucu aileyi, bir iyilik ve gönül hareketi olarak tanımladığını ifade eden Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, \"Koruyucu aile olmak kalbe dokunmaktır. Kayseri\'de koruyucu aile konusunda bir hayli iyi durumdayız. İlimiz; İstanbul, Ankara ve İzmir\'in ardından koruyucu aile sıralamasında 4\'üncü sırada yer alıyor. Nüfus aritmetiğine vurduğumuz zaman ise, Kayseri ilk sırada yer alıyor. Türkiye genelinde ise 4 bin 889 koruyucu ailemiz mevcut. Bu modelden yararlanan çocuk sayımız ise 5951\'e ulaşmış durumda. Gerek çocuklarımızın sevgi doyumu noktasında, gerekse akademik başarıları noktasında uzman ekibimle birlikte çocuklarımızı yakından takip etmekteyiz. Bunların vebali sırtımızdadır. Bu çocuklar önce Allah\'a, sonra devletimize, yani bizlere emanettir. Bu anlamda sayın valimiz Süleyman Kamçı\'nın eşi Ayşe Hanım\'a bizlere vermiş olduğu destek için de teşekkür etmek istiyorum\" ifadelerini kullandı.

\'192 KORUYUCU AİLE, 219 ÇOCUĞUMUZ VAR\'

Kayseri\'de koruyucu aile hizmet modeli istatistiklerine de değinen Özer, \"İlimizde koruyucu aile sayımız 192. Koruyucu aile hizmet modelinden yararlanan çocuk sayımız ise 219. 219 çocuğun 102\'si kız, 117\'si ise, erkek çocuklardan oluşuyor. Koruyucu aile hizmet modelinde tek çocuğa hizmet sunan aile sayısı 167, iki çocuğa hizmet sunan aile sayımız ise 25 kişiden oluşuyor. Koruyucu aile hizmet modelinden yararlanan engelli çocuk sayımız ise 30 kişiden oluşuyor\" diye konuştu.

\'KORUYUCU AİLELERİMİZE SİGORTA DESTEĞİ SAĞLIYORUZ\'

Koruyucu aile hizmet modelinde maddiyatı ön plana çıkarmadıklarını söyleyen Özer, \"Her çocuk için yaşlarına ve öğrenim durumlarına göre 700 ile 1000 TL arasında teşvik ücreti veriyoruz. Ailelerimizi sigortalıyoruz. Engelli çocuğa bakan bir ailemiz varsa, ücret yüzde 50 oranında artıyor. 800 TL alıyorsa, 1 bin 400 TL ücret veriyoruz. Biz bu ücretleri dillendirmiyoruz, ama devletimizin de özendirme adına böyle bir katkısı olduğunu ifade etmek isterim\" dedi.

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