Türkiye'de kiralanan araçlar Suriye'ye mi kaçırıldı?

Türkiye'de çeşitli illerde faaliyet gösteren 30’u aşkın firma, kiralanan lüks arazi araçlarının bir çete tarafından Suriye’ye kaçırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Suçlamaların odağındaki isim Hasan Said Yüksekbaş'ın kiraladığı lüks 4x4 araçları Suriye’ye geçirerek IŞİD ve muhalif gruplara sattığı iddia edildi.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, 3 polis açığa alınırken, 124’ü lüks arazi 473 aracın akıbeti araştırılıyor. Kiraladığı araçları Suriye’ye götürerek rejim muhaliflerine ya da IŞİD’e sattığı iddia edilen Hasan Said Yüksekbaş’ın mağdur ettiği İstanbul’daki oto kiralama şirketi sahibi Bülent Ulaşoğlu, “10 aracımın izini sürmek için ölüm tehlikesine rağmen Suriye’ye gittim. Ancak araçlarımızı götüren kişi hakkında bu kadar şikâyet varken serbest kaldı” dedi.

1 yılda 500 araç kiraladı

Suriye’de süren iç savaştan faydalanarak Türkiye’den götürdükleri otomobil ve kamyonetleri satan bir çetenin onlarca oto kiralama firmasını dolandırdığı iddia edildi. İstanbul, İzmir, Mersin, Elazığ, Ankara, Kahramanmaraş, Adana, Hatay ve Antalya’da yaklaşık 40 oto kiralama firmasını dolandırdığı iddia edilen Hasan Said Yüksekbaş’ın son 1 yılda yaklaşık 500 araç kiraladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, kendisini İskenderun ve Mersin limanlarında taşımacılık yapan iş adamı olarak tanıtan Yüksekbaş, oto kiralama firmalarını arayarak ellerindeki lüks ve arazi taşıtlarını kiralamak istediğini söyledi. Yüksekbaş Otomotiv Liman İşletmeciliği adlı şirketi adına anlaşma yapan şüpheli, firmaların elinde ne kadar araç varsa kiralayacağını belirtti. Bunun üzerine bazı firmalar ellerindeki araçları kiralamakla kalmadı bankalardan yüksek faizlerle kredi alarak lüks arazi taşıtları da satın aldı. Araç kiraladığı yerlere ödemeleri ilk aylarda hiç aksatmayan Yüksekbaş, güven kazanınca başka araçlara da ihtiyacı olduğunu söyleyerek firmaların yeni borca girerek araç almasını sağladı.

Lüks arazi taşıtları istedi

Limandaki işlerinin iyi gittiğini ve daha çok araca ihtiyacı olduğunu söyleyen Yüksekbaş, firmalardan Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Mitsubishi L 200, ISUZU D Max ve Nissan Navara gibi lüks arazi taşıtları istedi. Yüksekbaş’la ayda 2-3 bin TL’ye sözleşme yapan firmalar da yeni borçlarla yeni araçlar aldı. Fakat, Temmuz ayından sonra Yüksekbaş, kiraları ödememeye başladı. Araçlar üzerindeki GPS cihazlarının da başka araçlara takıldığı belirlendi. Yüksekbaş’ın başında olduğu çetenin araçları Suriye’ye götürdüğünü ve 5-7 bin dolara IŞİD ya da rejim muhaliflerine sattığını öğrenen kiralama firmalarının sahipleri çeşitli illerdeki savcılıklara şikâyetlerde bulundu.

Yakalanarak polise teslim edildi

Yüksekbaş, 1 Aralık’ta Adana Seyhan’da mağdurlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Sahte kimlik ve ruhsatsız silahla yakalanan Yüksekbaş, Şakirpaşa Polis Merkezi’nden parmak izi tespitine götürülürken polislerin elinden kaçtı. 3 polis ihmalleri olduğu gerekçesiyle açığa alınırken Adana Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in talimatıyla özel bir ekip kuruldu. 4 Aralık’ta Hatay’da tekrar yakalanan Yüksekbaş önceki gün ruhsatsız tabanca ve sahte kimlik taşımaktan savcılığa sevk edildi. Savcılığın Yüksekbaş’ı serbest bırakması mağdurları isyan ettirdi. Yüksekbaş’ın hakkındaki suçlamaları, “Ben Aleviyim, IŞİD’e araç satmam. Benim oto kiralama yerim vardı benim de araçlarımı çaldılar” sözleriyle reddettiği öğrenildi.

'Suriye’ye giderek PYD’nin elindeki kentleri gezdim'

Kayra VİP Oto Kiralama sahibi Bülent Ulaşoğlu ise, toplam 10 lüks arazi taşıtını kaptırdığı dolandırıcılara açtığı davanın İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ettiğini söyledi. Ulaşoğlu, “2 araçla başladı, 10 oldu. hatta tüm birikimimi kullandım. 6 ay sonra Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden arandım. GPS cihazımın başka bir araçta olduğunu öğrendim. Geçen ay tüm riskleri göze alarak Suriye’ye giderek PYD’nin elindeki kentleri gezdim. 3 gün araçlarımı aradım ama bulamadım. Dolandırıcı serbest kaldı biz iflasın eşiğindeyiz” dedi.

'Araçları gizli depolarda saklıyor'

Mağdurlardan Kahramanmaraş’taki Farksal Otomotiv’in sahibi Faruk Salman, “Bizi internetten bulduğunu söyledi ve İskenderun Limanı için 4 çeker arazi taşıtı istedi. 3 ay içinde 13 tane Toyota Hilux, 3 tane Volkswagen Amarok aldık ve 2 bin 500 liradan kiraladık. 4 ay sorun çıkmadı. Kirayı vermeyince GPS cihazlarını söktüğünü öğrendik. Araçlarımızın bazıları Suriye’de. Sınırdaki hendek kazılınca götüremedikleri ise Türkiye’deki gizli depolarda. Çok büyük bir çete bizleri dolandırdı” dedi.

İstanbul’da oto kiralama firması sahibi Kadir Dönenci ise, “Bizden de 11 tane 4x4 arazi taşıtı aldı ve Suriye’ye götürdü. Reyhanlı Hacıpaşa’dan kolayca kaçırabiliyordu. Götüremediği arabalar halen Türkiye’de” diye konuştu.

Neden açık kasa 4x4?

Yüksekbaş’ın Suriye’ye daha çok lüks arazi taşıtı kaçırdığı iddia edildi. Tüm şiddetiyle savaşın sürdüğü ülkede açık kasa arazi araçlarına kolayca ağır makineli tüfek, doçka, uçaksavar hatta top gibi silahların takılabildiği öğrenildi. Bu tür araçların hem personel hem mühimmat taşımak için uygun olduğu, 4x4 özellikleriyle her yolda kullanılabildikleri vurgulandı.

