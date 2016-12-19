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Ekonomi

Türkiye'de kira bedelleri 2013'ten bu yana ilk kez geriliyor

Türkiye emlak piyasası, 5 çeyrek üst üste dünyanın en hızlı büyüyen piyasası olmuştu

19 Aralık 2016 12:25

Dubai merkezli gelişmekte olan ülkeler emlak piyasaları araştırma şirketi REIDIN verilerine göre, Türkiye'de kira bedelleri 2013 yılından bu yana ilk kez gerilerken, dünyanın en sıcak emlak piyasası olan soğuma emareleri gösteriyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Hepşen'e göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut talebini desteklemek için konut kredi faizlerinde indirim yapılmasına yönelik çağrısının ardından konut kiralama talebinin bir kısmının satın alma talebine dönüşmesi kira ücretlerindeki düşüşün bir kısmını açıklayabilir.

Türkiye, uluslararası emlak brokerlığı şirketi Knight Frank'in Küresel Konut Fiyat Endeksi'nde üst üste 5 çeyrektir ilk sırada yer alıyor. Ancak, Türkiye konut satışlarında fiyat artışının hızı da yavaşlıyor. Knight Frank Endeksi'ne göre, konut fiyatlarındaki artış geçtiğimiz yıl Eylül ayında yüzde 19 iken 2016'nın aynı döneminde yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti.

 

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