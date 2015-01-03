Türkiye’de kilise inşa edilecek

Türk hükümetinin, Cumhuriyet'in kuruluşundan

bu yana ilk kez Türkiye toprakları içerisinde bir kilise

inşa edilmesine izin vereceği bildirildi.

Kilisenin İstanbul'un Yeşilköy semtinde inşa edilmesi bekleniyor. Bir hükümet temsilcisi, “Bu,

Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana bir ilk. Kiliseler restore edildi ya da yeniden açıldı ancak şu ana

dek yeni bir kilise inşa edilmedi” dedi.

Kararın, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun gayrimüslim azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle

yaptığı toplantıda alındığı bildirildi.

Buna göre, kilise Süryani cemaati tarafından inşa edilecek, devlet de kilisenin arazisini tahsis

edecek.

Yeşiller Partisi karardan memnun

Alman Yeşiller Partisi İç Politika Sözcüsü Volker Beck, Türkiye'de kilise inşaa edilmesini doğru bir

karar olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladığını

bildirdi.

Volker Beck, “İstanbul'da kilise inşaasına izin verilmesi din özgürlüğüne saygı açısından önemli bir

karar. Bu memnuniyetle karşılanmalı. Ancak bu sadece bir ilk adım olabilir. Sünni olmayan diğer tüm

dini cemaatlerin dezavantajları sona ermeli. Hrıstiyanlar, Yahudiler, Aleviler, Ezidiler ve Sünni

olmayan Müslümanlar ve cemaatleri artık aynı hak ve fırsatlara sahip olmalı. Kilise, sinagog ya da

cem evlerinin inşası siyaset konusu olamaz. Bu bir demokraside doğal bir şey olmalı” dedi.

Türkiye tarafından da onaylayan Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi'nin de bunu gerektirdiğini belirten

Beck, bunun Türkiye'nin gelecekteki AB üyeliği için de bir ön koşul olduğunu söyledi.

