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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye’de kilise inşa edilecek

Türkiye’de 1923’ten bu yana ilk kez bir kilise inşa edilmesinin kararlaştırıldığı açıklandı. Karar Almanya’da da memnuniyetle karşılandı.

03 Ocak 2015 17:15

Türk hükümetinin, Cumhuriyet'in kuruluşundan
bu yana ilk kez Türkiye toprakları içerisinde bir kilise
inşa edilmesine izin vereceği bildirildi.

Kilisenin İstanbul'un Yeşilköy semtinde inşa edilmesi bekleniyor.  Bir hükümet temsilcisi, “Bu,
Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana bir ilk. Kiliseler restore edildi ya da yeniden açıldı ancak şu ana
dek yeni bir kilise inşa edilmedi” dedi.

Kararın, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun gayrimüslim azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle
yaptığı toplantıda alındığı bildirildi.

Buna göre, kilise Süryani cemaati tarafından inşa edilecek, devlet de kilisenin arazisini tahsis
edecek.

Yeşiller Partisi karardan memnun

Alman Yeşiller Partisi İç Politika Sözcüsü Volker Beck, Türkiye'de kilise inşaa edilmesini doğru bir
karar olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladığını
bildirdi.

Volker Beck, “İstanbul'da kilise inşaasına izin verilmesi din özgürlüğüne saygı açısından önemli bir
karar. Bu memnuniyetle karşılanmalı. Ancak bu sadece bir ilk adım olabilir. Sünni olmayan diğer tüm
dini cemaatlerin dezavantajları sona ermeli. Hrıstiyanlar, Yahudiler, Aleviler, Ezidiler ve Sünni
olmayan Müslümanlar ve cemaatleri artık aynı hak ve fırsatlara sahip olmalı. Kilise, sinagog ya da
cem evlerinin inşası siyaset konusu olamaz. Bu bir demokraside doğal bir şey olmalı” dedi.

Türkiye tarafından da onaylayan Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'nin de bunu gerektirdiğini belirten
Beck, bunun Türkiye'nin gelecekteki AB üyeliği için de bir ön koşul olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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