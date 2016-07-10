Türkiye’de yabancı işçi sayısı en az 1 milyon

2016 yılının ilk çeyreğinde %4,8 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, turizmdeki nispi düşüşe rağmen yabancı işçi sayısında da yılın ilk altı ayını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artışla kapadı.

Amerika'nın Sesi'nden Hilmi Hacaloğlu'nun haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istatistiklerine göre, Türkiye’de çalışmak üzere başvuruda bulunan farklı uyruklardan 45 bin 375 kişiden 38 bin 261’ine çalışma izni verildi. Bakanlık, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 36 bin 886 kişiye çalışma izni vermişti.

Bu yılın ilk altı ayında 1395 yabancının başvurusu çeşitli nedenlerle reddedilirken, 4 bin 447 kişinin başvurusu iade edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1.272'nin başvurusunu ise henüz karara bağlanmadı.

Dr. Öngel: Kayıt dışı yabancı istihdamıyla kayıtlı yabancı işçi sayısı arasında uçurum var

Gaziantep Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Serkan Öngel, geçen yılla mukayese edildiğinde 1.400 kişilik artışın Türkiye’deki yabancı istihdamı göz önüne alındığında “devede kulak” olduğunu söyledi.

Yardımcı Doçent Öngel, “Türkiye iş piyasasındaki yabancı sayısında çok ciddi artış var. Türkiye sermayesinin beklediği ucuz işgücü rezervini önemli ölçüde yabancı işçiler karşılıyor. Özellikle tekstil, turizm ve tarım sektörlerinde yabancı işçi çok yaygın bir şekilde çalıştırılıyor. Daha önce Gürcüler mevsimlik tarım işçisi olarak çoklukla kullanılırdı. Suriye iç savaşından bu yana Suriyeliler de bulundukları illerde tarım sektöründe çalışıyor. Çalışma izni verilmiş işçi sayısıyla iş piyasasındaki yabancı işçi sayısı arasında ciddi bir uçurum var,” dedi.

“Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinlerine dair yönetmelik Suriyelilerin kayıtlı olmasının önünü açtı"

Öngel’in dikkat çektiği Suriyeliler, bu yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan başvurularda ilk sırayı aldı. 6.586 başvuruyla bu kategoride lider olan Suriyelileri, 4.450 kişiyle Gürcüler, 4.100 kişiyle Ukraynalılar, 2.535 kişiyle Kırgızlar, 2.200 kişiyle de Türkmenler izledi.

Geçtiğimiz yılın yabancı işçi istatistiklerine bakıldığında 8.523 kişiyle Gürcistan başı çekerken onu 6.023 kişiyle Ukrayna, 4.272 kişiyle Kırgızistan, 4.019 kişiyle Suriye, 3.322 kişiyle Türkmenistan ve vatandaşları takip ediyordu.

Geçen yıl üçüncü sırayı alan Suriye vatandaşlarının bu yıl ilk sırada yer almasında yılbaşında yürürlüğe giren Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik önemli rol oynadı.

“Türkiye’de çalışan yabancı işçi sayısı en az 1 milyon”

Türkiye’de 3 milyon civarında Suriyeli göçmen olduğuna dikkat çeken çalışma hayatı uzmanı Serkan Öngel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan 6.586 başvurunun iş piyasasındaki gerçek Suriyeli sayısının çok altında olduğunu vurguluyor.

Dr. Öngel, “Resmi yetkililerin açıklamalarına göre Türkiye’de 3 milyona yakın Suriyeli sığınmacı var. Bunların %50’si çalışma çağında. Sırf bu parametrelerle baktığımızda Türkiye’de çalışan en az bir milyon yabancı bulunuyor. Ancak Suriyelilerin bir bölümü yardım aldığından bunu gizliyor. Eğer turizm sektörü bu denli kriz içinde olmasa bu sayı daha da artardı,” diyor.

2016 istatistikleri önceki yıllara göre bir başka değişimi daha ortaya koydu. 2011-2015 yılları arasında yabancı çalışanlar arasında kadınların oranı

%58 ile %62 arasında değişirken bu yılın ilk altı ayında bu oran %52’ye düştü.

Türkiye’de 2011 yılında 17.466, 2012 yılında 32.279, 2013 yılında 45.828, 2014-yılında 52.304, 2015 yılında ise 64.547 yabancı işçi kayıtlı olarak çalışmıştı.