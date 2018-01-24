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Ekonomi

Türkiye'de kartlı alışveriş 2017'de 677 milyar liraya ulaştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Bankaların Ortak Platformu'nun (BKM) verilerine göre 2017 yılında, Türkiye genelinde toplam 194 milyon adete ulaşan kredi ve banka kartlarıyla yapılan harcamalar, bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 677 milyar

24 Ocak 2018 15:06

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Bankaların Ortak Platformu\'nun (BKM) verilerine göre 2017 yılında, Türkiye genelinde toplam 194 milyon adete ulaşan kredi ve banka kartlarıyla yapılan harcamalar, bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 677 milyar liraya ulaştı.
BKM\'nin düzenlediği basın toplantısında konuşan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko,
- kredi kartıyla gerçekleştirilen ödeme tutarının 2017 yılında yüzde 13 büyüyerek 606 milyar liraya,
- banka kartıyla gerçekleştirilen ödeme tutarının ise yüzde 41 büyüyerek 71 milyar liraya ulaştığını söyledi.
Toplam kredi kartı ödeme tutarının yüzde 15 büyümeyle 677 milyar lira olarak hesaplandığını belirten Canko, kart sayılarına ilişkin değerlendirmesinde de şunları söyledi:
\"BKM verilerine göre 2017 yılında kredi kartı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6.0 artarak 62.4 milyona ulaştı.
\"Bireysel kredi kartı sahipleri sayısı ise 2016 yılında 22.8 olarak belirlenirken bu rakam 2017 yılında 24.5 milyona yükseldi.
\"2016 yılında 117 milyon olan banka kartı adedi ise 2017 yılında yüzde 12\'lik bir artışla 131.6 milyon olarak belirlendi.\"
Canko\'nun açıkladığı BKM verilerine göre, geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye\'deki toplam kredi ve banka kartı sayısı 194 milyonu buldu.

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