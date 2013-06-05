Türkiye'de Kamu çalışanları grevde

İstanbul'da KESK, “İnsanca Yaşam, Güvenceli İş-Güvenli Gelecek, Demokratik Bir Türkiye” talebiyle başlattıkları grevin bütün illerde devam edeceğini bildirdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş Unkapanı'nda bulunan SGK İstanbul İl Müdürlüğü önünde başladı. Binlerce protestocu Şişhane'den Taksim Meydanı'na ilerledi.
Sendikalar Taksim'de
KESK yaptığı açıklamada, başlattıkları genel grevin bugün de ülke genelinde uygulanacağını belirtti. KESK, “Kamu yararının ortadan kaldırılmasına, kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, performansa göre ücretlendirmeye, esnek, güvencesiz, kuralsız çalışmaya, siyasi kadrolaşmanın son durağı ‘hükümet memurluğuna’, iş ve ücret güvencemizin adım adım ortadan kaldırılmasına karşı ‘insanca yaşam, güvenceli iş-güvenli gelecek, demokratik bir Türkiye’ için grevdeyiz” dedi.
KESK, taleplerinin, sadece kamu hizmeti verenlerin değil kamu hizmeti alan 75 milyon insanın ortak talebi olduğunu belirtirken, bu nedenden halktan 5 Haziran Çarşamba günü acil sağlık hizmetleri dışında hastanelere gitmeyerek, çocuklarını okullara göndermeyerek, devlet kurumlarındaki işlerini bir gün sonraya erteleyerek greve destek olmaya çağırdı.
Ankara'da KESK ve DİSK yürüyor
Ankara Kolej Meydanı'nda Sabah saatlerinde toplanan KESK ve DİSK'e bağlı sendika üyeleri, Kızılay Meydanı'na doğru yürüyeşe geçti. Yapılacak olan miting nedeniyle Ziya Gökalp Caddesi, GMK Bulvarı ve Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, Başbakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Siverek'te KESK eylemi
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, iş bırakma eylemini yapan KESK üyeleri, yürüyüş yaparak hükümeti protesto etti, Gezi Parkı protestocularına destek verdi. Sendika üyeleri, öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde bulunan Eğitim Sen binası önünde toplanarak yürüyüşe geçtiler. Kanlıkuyu Meydan'ına kadar yürüyen sendika üyeleri, sık sık Gezi Parkı direnişini destekleyen ve hükümeti eleştiren sloganlar attı.
Hakkari'de KESK üyelerinden halaylı eylem
Hakkari'de Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) üyesi bir grup, hem Gezi Parkı direnişine destek hem de güvenceli istihdam ve ücret güvencesine dikkat çekmek için iş bırakma eylemi yaptı. Grup üyeleri, belediye binası önünde kurulan çadırın önünde davul-zurna eşliğinde halay çekti.
Birleşik KAMU- İŞ Antalya'da yürüdü
Antalya'da grev kararı alan Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu temsilcilikleri, Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenledi. Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikleri protesto eden grup, Taksim Gezi Parkı direnişine de destek verdi.
Manisa’da kamu çalışanları grevde
Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasına tepki gösteren KESK Manisa Şubeler Platformu’na bağlı sendikaların üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile hastanelerde greve gitti. 500 kişilik grup yürüyüş yaparak hükümeti protesto etti.