Türkiye'de Kamu çalışanları grevde

İstanbul'da KESK, “İnsanca Yaşam, Güvenceli İş-Güvenli Gelecek, Demokratik Bir Türkiye” talebiyle başlattıkları grevin bütün illerde devam edeceğini bildirdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş Unkapanı'nda bulunan SGK İstanbul İl Müdürlüğü önünde başladı. Binlerce protestocu Şişhane'den Taksim Meydanı'na ilerledi.

Sendikalar Taksim'de

KESK yaptığı açıklamada, başlattıkları genel grevin bugün de ülke genelinde uygulanacağını belirtti. KESK, “Kamu yararının ortadan kaldırılmasına, kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, performansa göre ücretlendirmeye, esnek, güvencesiz, kuralsız çalışmaya, siyasi kadrolaşmanın son durağı ‘hükümet memurluğuna’, iş ve ücret güvencemizin adım adım ortadan kaldırılmasına karşı ‘insanca yaşam, güvenceli iş-güvenli gelecek, demokratik bir Türkiye’ için grevdeyiz” dedi.

KESK, taleplerinin, sadece kamu hizmeti verenlerin değil kamu hizmeti alan 75 milyon insanın ortak talebi olduğunu belirtirken, bu nedenden halktan 5 Haziran Çarşamba günü acil sağlık hizmetleri dışında hastanelere gitmeyerek, çocuklarını okullara göndermeyerek, devlet kurumlarındaki işlerini bir gün sonraya erteleyerek greve destek olmaya çağırdı.