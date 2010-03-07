Türkiye'de kadın istihdamı azalıyor

T24 - TÜİK verilerine göre Türkiye'de kadın istihdamı her geçen yıl biraz daha azalırken, insan kaynakları sitesi Kariyer.net'in verilerinde de kadın çalışan aranan iş ilanlarının, bazı geleneksel rollerle paralellik gösterdiği görülüyor.



Kariyer.net verilerine göre, krizde kadınların özgeçmiş oluşturma oranı erkeklere göre artış gösterdi. 2009 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında gerçekleşen bu durum, kriz ortamında giderek daha fazla kadının iş gücüne katılma isteği olarak değerlendiriliyor.



Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, kadınların en fazla başvuru yaptığı sektörler arasında ilk sırada bankacılığın yer aldığını ve bunu hızlı tüketim malları ve gıda sektörlerinin takip ettiğini söyledi.



En fazla kadın çalışan arayan sektörler arasında tekstil, enerji ve turizmin ilk 3 sırada yer aldığını ve inşaat sektörünün dördüncü sırada bulunduğunu kaydeden Azoz, ''Enerji ve inşaat sektörlerinde son yıllarda çalışma koşullarında yaşanan değişimlerin, kadınların daha çok tercih edilmesinde etkisi var'' diye konuştu.



Azoz, Kariyer.net'te son yıllarda kadın adaylarla erkek adaylar arasındaki eşitliğin bozulmadığını belirterek, 1 Şubat 2010 itibariyle veritabanlarında kayıtlı toplam 10 milyon 703 bin 413 özgeçmişin 5 milyon 341 bin 298'inin erkek, 5 milyon 362 bin 16'sının kadın adaylara ait olduğu bilgisini verdi.



Yusuf Azoz, veri tabanındaki özgeçmişler incelediğinde, mavi yaka işgücünün daha yüksek oranda erkeklerden oluştuğunu, erkeklerle kadınların farklılaştığı, kadınlara göre daha fazla erkeğin yüksek lisans yapmayı tercih ettiğinin görüldüğünü vurguladı.



Özellikle kadın çalışan aranan ilanlar var



Yusuf Azoz, özellikle kadın çalışan aranan iş ilanlarında ilk 20'yi oluşturan pozisyonları, ''sekreter/asistan, yönetici asistanı, satış temsilcisi, çağrı merkezi elemanı, muhasebe elemanı, temizlik görevlisi/hizmetli, müşteri temsilcisi, muhasebe elemanı, resepsiyonist, mağaza müdürü, santral sekreteri, çağrı merkezi yöneticisi/yönetmeni, mağaza satış danışmanı, santral operatörü, genel muhasebe elemanı, kasiyer, eğitim danışmanı, hemşire, güvenlik görevlisi, modelist'' olarak sıraladı.



Yusuf Azoz, bu sıralamanın, bazı geleneksel rollerle uyum içinde bulunduğuna dikkati çekti.



Kadın istihdam azalıyor



Kariyer.net Genel Müdürü Azoz, TÜİK verilerine göre, Türkiye'de kadın istihdamının her geçen yıl biraz daha azaldığını, 1990'da yüzde 34,1 olan kadınların işgücüne katılma oranının, 2007 ve sonrasında 'yüzde 24,8'lere kadar gerilediğini söyledi. Azoz, ''Kariyer.net verilerine göre, kadınların iş aramasındaki artışın krizle doğrudan bağlantısı olduğunu söyleyebiliriz'' dedi.