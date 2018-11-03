Türkiye'de kadın belediye başkanı oranı 2.86

İSTANBUL, (DHA)- ALTINBAŞ Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesinde düzenlenen ‘Yerel Seçimler 2019’a Doğru’ konferansının üçüncü hafta konukları, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, KA.DER Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ve Sosyalist Enternasyonal Kadın Başkan Yardımcısı Hilal Dokuzcan oldu. Kadınların siyasette daha fazla yer almasının önemini vurgulayan Nuray Karaoğlu, “Türkiye’de kadınların belediye başkanlığı oranı yüzde 2.86. Bu üzücü bir rakam. Kadınların siyasette yokluk sendromu söz konusu” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Kent ve Siyaset Okulu bünyesinde gerçekleşen ‘Yerel Seçimler 2019’a Doğru’ konferansının moderatörlüğünü Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Banu Dalaman üstlendi. Programa, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Kadın Adayları Destekleme (KA.DER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu, ve Sosyalist Enternasyonal Kadın Başkan Yardımcısı Hilal Dokuzcan’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

Kadınların siyasette daha fazla yer alması için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen KA.DER Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu, dernek olarak da kadınları destekleyen tüm çalışmalarda yer aldıklarını vurgulayarak, “Yerelde kadın meclis aday adayı sayısını artırmak, kadın muhtar sayısını artırmak ve tabi ki şüphesiz belediye başkanı sayısını artırmak hedeflerimiz arasında” dedi.

“KADINLARIN SİYASETTE YOKLUK SENDROMU SÖZ KONUSU”

İstanbul’da ve Marmara Bölgesinde yalnızca bir kadın belediye başkanı bulunduğunu ve bunun üzücü bir durum olduğunu dile getiren Karaoğlu, “Kadınların siyasette yokluk sendromu söz konusu. Yerelde dünya ortalaması yüzde 9’ken, Türkiye’de kadınların belediye başkanlığı oranı yüzde 2.86. Türkiye’de 50 binden fazla muhtar varken bunların yalnızca 674 tanesi kadın. Bu durumun altını çizmekte fayda var, bu işte bir yanlışlık var. Kadınların eksik temsilinin de ötesinde yokluk sendromuyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

“Erkeklerin doğuştan siyasetçi olmadıkları gibi kadınların da doğuştan siyasetçi olmaları gerekmiyor” diyen Karaoğlu, “Kadınların kendilerini bu konuda eksik, yetersiz hissetmeleri için bir neden yok. Seçilen erkek siyasetçilere bakıldığı zaman onlara genelde ‘kaç üniversite bitirdiniz, eğitiminiz nedir, kaç yabancı dil biliyorsunuz, kıyafetiniz de çok uygun değil’ gibi kriterlerle yaklaşılmıyor. Ama bir kadın siyasetçi daha doğrusu siyasete aday adayı olan bir kadın adımını attığı andan itibaren çok büyük mercekler altında tutuluyor. Bu da kadınları korkutan ve engelleyen maddelerden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

“88 YILDA SADECE 119 KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLDU”

Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinden 88 yıl geçmesine rağmen toplam 119 kadının belediye başkanı olabildiğini vurgulayan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “Her 5 yılda 1, binin üzerindeki erkek belediye başkanı olmaktadır. Ben 119’uncu kadın belediye başkanıyım. Bu sayı çok az, bu sayının daha çok artması ve kaybedilen bu mesafenin de bir an önce kazanılması gerekir. Kadınların yerel yönetimlerde mutlaka temsiliyetinin sağlanması gerekir ki o toplum daha ileri gidebilsin ve daha çok bakış açısıyla, kadın perspektifiyle hizmetler yapılabilsin” diye konuştu.

Önemli olan şeyin kadına fırsat eşitliği tanınması olduğunu dile getiren Benli, “Kotalar uygulanmalı ve mutlaka temsiliyette kendilerine bu haklar tanınarak kadının varlığı da yerel yönetimlerde sağlanmalıdır. Böyle olursa toplum için ne kadar değerli ve faydalı olduğu da zaten görülecektir” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Kent ve Siyaset Okulu\'nun düzenlediği program 10 hafta sürecek.