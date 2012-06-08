Devlet ve siyaset, bakan yardımcısı ve müsteşar yapacak tek kadın bulamadı!

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamuda üst düzey görevlerde kadın rakamlarını açıkladı. Buna göre, kadın ‘bakan yardımcısı’ ve ‘müsteşar’ yok. Kadın vali ise bir tane.

CHP Balıkesir Milletvekili Nedret Akova’nın, kamuda karar alma mekanizmalarında kadınlarla ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönlendirdiği sorulara Çalışma Bakanı Çelik yanıt verdi. Rakamlar, ‘kadının kamuda adı yok” dedirtiyor. Bakanın, CHP’li Akova’ya gönderdiği yanıt şöyle: