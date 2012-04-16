Türkiye'de kaç kuyuda petrol bulundu?

Enerji ithalatı 54.1 milyar dolarla rekor seviyeye çıkan Türkiye'de 25'i yabancı 50 şirket petrol ve doğalgaz arıyor. 1954'ten bu yana 4 binden fazla kuyu açıldı ancak tüketilen petrolün yüzde 9'u, doğalgazın ise sadece yüzde 2'si karşılanabiliyor. 2011'de 1.180 kuyudan 16 milyon varil ham petrol, 283 kuyudan 793 milyon metreküp gaz çıktı.

Vatan gazetesinin haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'de 25'i yabancı 50 şirketin petrol ve doğalgaz aradığı bilgisini verdi.

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz haritasını çıkartan Yıldız'ın verdiği bilgiye göre, toplam ham petrol tüketiminin yüzde 7-9'u yerli kuyulardan karşılanıyor.

Doğalgaz tüketiminin ise yüzde 2'si yerli üretimden sağlanıyor. 2011 yılında Türkiye'de 13 ilden 16 milyon varil ham petrol çıkartılırken, 6 milyon varil ile Batman ilk sırada yer aldı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun soru önergesine yanıt veren Bakan Yıldız, Türkiye'de ham petrol ve doğalgaz aramalarının Petrol Kanunu çerçevesinde yapılmakta olduğunu, bu çerçevede gerek yerli gerekse yabancı sermayeli tüzel kişilerin Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan ruhsat ile arama çalışması yaptığını söyledi.

2011 yılı itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren şirket sayısının 25'i yabancı olmak üzere toplam 50 olduğu bilgisini veren Bakan Yıldız, 1954 yılından bu yana 58 yıldır yapılan aramalarda 4 bin 103 arama ve üretim kuyusu açıldığını vurguladı.

Bakan Yıldız, petrol kuyularından bin 802'sinin petrollü, 402'sinin gazlı, 42'sinin ise hem petrollü hem gazlı olduğunu ifade ederek, "Açılan bu kuyular sonucunda 117 ham petrol, 49 doğalgaz sahası keşfedilmiştir. 2011 yılı sonu itibarıyla bin 180 kuyudan 16 milyon 407 bin 42 varil ham petrol, 283 kuyudan ise 793 milyon 397 bin 571 metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirilmiştir" dedi.

Yerli ham petrol üretiminin yıllara göre değişiklik gösterdiğini belirten Yıldız, "Bununla birlikte toplam ham petrol tüketiminin ortalama yüzde 7-9'u yerli doğal gaz üretimi ise toplam doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 2'sini karşılamaktadır" diye konuştu.

Petrol faturası 65 milyar dolara çıkabilir

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, petrol fiyatlarının cari açık konusunda belirleyici olduğunu belirterek, enerji ithalatında faturanın bu yıl daha da kabarabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bakan Çağlayan, "2011'de 54.1 milyar dolarlık enerji ithalatı bedeli ödedik. 2010'da petrol fiyatları ortalama 75 dolardı. 2011'de ortalama 95 dolar mertebesindeydi. Şu an 125 dolar seviyesinde. Tabii daha fazla artmasından endişe ediliyor. Eğer petrol fiyatları 122 dolar seviyesinde kalırsa 2012'de en az 10 milyar dolar yansıması olacak. Petrol faturası 65 milyar dolara çıkacak" açıklamasını yapmıştı.