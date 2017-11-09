Türkiye’de kaç futbol menajeri var?

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, futbolca transferlere aracılık eden ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tanınan menajerlerin sayısının açıklanması istemiyle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a soru önergesi yöneltti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF’dan lisanslı olan futbol menajeri sayısının 207 olduğunu açıkladı. Bir futbol menajerinin lisansını aktif durumda tutabilmesi için her yıl vize işlemi yaptırması gerektiğini belirten Bakan Bak, “Her futbol menajerinin lisansının vize bitiş tarihi farklı olduğu için bu sayı her gün değişmektedir. 06.07.2017 tarihi itibariyle aktif durumdaki lisanslı futbol menajeri sayısı 96'dır” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, menajerlik mesleği ve bu mesleği icra edenlerin bazılarının karıştığı belirtilen olumsuzlukların incelenmesi için TBMM Başkanlığına Meclis Araştırma Önergesi verdi.

Gürer, “Kimi zaman yargıya da yansıyan sorunların oluştuğu dikkate alındığında yasa dışı ilişkilere değin uzanan bir yapılanmaya yol açabilecek durumun incelenerek gelecekte uygulamalarda da sorun yaşanmaması ve sorunların kalıcı ve çözüm odaklı ele alınması önemlidir. Federasyon tarafından hazırlanan taahhütnameye imza atarak yetki almaktadır. Lisans kişisel olup devredilmemektedir. Süresiz bu yetki bu sınavla elde edilmekte ve her yıl vize ile süreç devam etmektedir” dedi.

Gürer: “FİFA menajerlik sistemini asgari şartları sağlamak koşulu ile Ulusal federasyonlara bırakmış durumdadır. FİFA, Ulusal Federasyonlardan gönderilen raporları da bu bağlamda yayınlamaktadır ancak raporların süreci içinde gönderilmemesi denetim ve şeffaflık açısından sorunların olabileceği yönünde değerlendirmelere neden olmaktadır. Menajerlik sınavlarından uygulamalara değin sorunlardan söz edilmektedir. Konuyla ilgili meclis araştırması yapılması sporda geleceğe yansıyacak olumsuzlukları bertaraf etmek adına önemli olacaktır” ifadelerini kullandı" dedi.