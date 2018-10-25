Türkiye'de kaç dilde yayın yapılıyor?

Avrupa Birliği Görsel İşitsel Gözlemevi’nin (L’Observatoire européen de l’audiovisuel) yaptığı bir araştırmaya göre, Avrupa’da farklı dilde yayın konusunda Fransa ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de ise 20 farklı dilde yayın yapılıyor.

Milliyet yazarı Sina Koloğlu'nun dikkati çektiği verilere göre Fransa'da 35 dilde yayın yapılıyor. Koloğlu'nun bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Avrupa Birliği Görsel İşitsel Gözlemevi’nin (L’Observatoire européen de l’audiovisuel) yaptığı bir araştırmaya göre, Avrupa’da farklı dilde yayın konusunda Fransa ilk sırada yer alıyor. Aralarında Arapça ve Türkçe’nin bulunduğu 35 dilde yayın yapıldığı da tespit edilmiş. Tamil ve Urdu dilinde de projeler varmış. Türkiye’nin de ‘diğer ülkeler’ kategorisinde yer aldığı listede durum şöyle: İsviçre’de 25 farklı dilde, Norveç’te ve Türkiye’de ise 20 farklı dilde yayın yapılıyor."

