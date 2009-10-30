Türkiye'de jeotermal enerji gelişecek

İtalya'nın en büyük enerji şirketlerinden Enel, Türkiye'de jeotermal enerji üretmek için Delta Yatırım Holding ile ortak oldu.



Bu alanda dünya devi olarak kabul edilen Enel, Delta Yatırım Holding'in şirketlerinden Dekar Enerji ile birlikte 5 yılda 300 megavatlık jeotermal enerji üretmeyi planlıyor. 15 gün içinde açıklanması beklenen anlaşmayla Türkiye jeotermal sektörüne yaklaşık 5 yıl içinde 750 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor.

Grup olarak 85 yerde jeotermal enerji için gerekli kaynak tespiti yapıldığını ve buradaki lisans haklarının alındığını belirten Delta Yatırım Holding Kurulu Başkanı Nihat Delibalta, sadece 100 megavat jeotermal yatırımı için yaklaşık olarak 150 milyon dolar gerektirdiğini ve bunun önemli bir know how ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekti. Delibalta, "Bu alana yatırım yapmak önemli bir teknoloji istiyor. Bu nedenle tek başımıza yapamazdık. Bu aşamada İtalya'nın en büyük şirketi Enel'le ortaklık yapmaya karar verdik. Biz Türkiye'de lisansları aldık. Onlar da sondaj çalışmalarına başlayacak" diye konuştu.



İtalyanları ikna etmek uzun sürdü

Türkiye'nin jeotermal konusunda önemli bir kaynağa sahip olduğunu ancak bugüne kadar sadece 15 megavatlık bir gücün oluşturulduğunu belirten Delibalta, şu bilgileri verdi:

"İtalyanlarla 1.5 yıldır görüşmelerimiz sürüyor. Onları ikna etmemiz uzun sürdü. 15 mühendis uzun süredir hazırladığımız projeleri ve sahaları inceledi. Bizim 85 ayrı yerde 5 bin hektarlık sondajları yapılmış ve içinde buhar olan kaynaklarımız var. Bu konuda 3 dev şirketle görüştük ama Enel'le anlaşma sağladık. Enel'in Türkiye'nin dışında 23 ülkede üretimi var. İtalya'nın en büyük enerji şirketi. Yılda 94 bin megavat elektrik üretiyor. Düşünün Türkiye'nin toplam elektrik üretimi 42 bin megavat. Aslında anlaşma daha önce tamamlanabilirdi. Biz yüzde 51'i vermemeye uğraştık ama bu iş önemli bir know how ve yatırım gerektirdiği için çoğunluk hisseleri şu anda onlarda."

Delibalta, İtalyanların buhar olduğu tespit edilen alanlarda önce sondaj çalışması yapılacağını ve buradan çıkan sonuçlara göre jeotermal enerji üretimine geçileceğine dikkat çekti. Grup olarak sadece jeotermal değil, HES yatırımları da olduğunu anlatan Delibalta, bu sektörde büyümeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.





Enel, enerjide dünya devlerinden

İtalyan Enel, 61.2 milyar euroluk cirosuyla İtalya'nın en büyük, Avrupa'nın halka açık ikinci enerji şirketi. Kuruluş geçen yıl cirosunu 2007 yılına kıyasla yüzde 40 artırmayı başardı. Krize rağmen 2008 yılında 5.3 milyar euro kâr etti. Brezilya'dan Bulgaristan'a, Kanada'dan Şili'ye, Doğu Avrupa'dan Kuzey ve Batı Avrupa'ya 23 ülkede faaliyetleri olan Enel, yılda 95 bin 400 megavat enerji üretiyor. Yılda 61 milyon kişiye enerji ve doğalgaz sağlayan Enel'in 85 bin çalışanı var. Kuruluşun dünyanın çeşitli yerlerinde hidroelektrik, termoelektrik, nükleer, jeotermal, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, fotovolkanik ve biomass enerji istasyonları var.





Türkiye'de 170 jeotermal saha var

Türkiye'de sıcaklığı 40 derece ile 232 derece arasında değişen ve Ege Bölgesi'nde yoğunlaşan 170 jeotermal saha bulunuyor. Bu sahalardan sıcaklığı yaklaşık 100 derecenin üzerinde olanlar elektrik üretimi için uygun kaynak olarak kabul ediliyor.

Türkiye'nin 2013 yılı hedefi jeotermal elektrik kurulu gücünü 550 megavata çıkarıp yılda 4.4 milyar kilovat saat elektrik üretmek. Türkiye'nin jeotermal elektrik potansiyeli ise 2000 MW güç ve yılda 16 milyar kWh elektrik üretimi. Bu da 2 nükleer santrale eşdeğer olarak değerlendiriliyor ve yılda yaklaşık 10 milyon ton CO2'in çevreye atılmasını önlemek anlamına geliyor. Ayrıca jeotermal elektrik santrallarının kurulum maliyeti nükleer santrallara göre genelde daha düşük, inşaat süreleri daha kısa ve yakıt maliyetleri de sıfır. Dünyada 25 ülkede jeotermal enerjiden elektrik elde ediliyor.