Türkiye'de işsizlikte tırmanış hızlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak Türkiye'de işsizlikteki tırmanış hız kazandı. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı, ekonominin yüzde 1.8 daraldığı ekim döneminde yüzde 11.8 düzeyine tırmandı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişiye çıktı. Bu dönemde işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine oranla 1.3 puanlık artış ile yüzde 11.8'e yükselirken, tarım dışı işsizlik oranı 1.5 puanlık artış ile yüzde 14.1'e çıktı.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 33,9

15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı da 1.9 puanlık artış ile yüzde 21.2'ye yükselirken,15-64 yaş grubunda bu oran 1.3 puanlık artış ile yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Ekim 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artarak yüzde 33.9'a yükseldi.

İstihdam oranı yüzde 46,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 411 bin kişi artarak 27 milyon 267 bin kişi olarak kaydedildi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46.2'de kaldı.

İşgücü 2016 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 911 bin kişi artarak 30 milyon 914 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 52.4 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 72.1, kadınlarda ise 1.3 puanlık artışla yüzde 33.1 olarak gerçekleşti.

Eylülde işsizlik oranı 11,3'e yükselmişti

İşsiz sayısı 2016 yılı eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 420 bin kişi artarak 3 milyon 523 bin kişi olmuştu. İşsiz oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

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DW/DHA, BD/BK