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Ekonomi

TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,5 ANKARA (A.A)

16 Mayıs 2011 13:36

-TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,5  ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Türkiye'de 2011 yılı Şubat döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,9 puan düşerek, yüzde 11,5 oldu. İşsizlik oranı 2010 Şubat döneminde yüzde 14,4 seviyesinde idi. Tarım dışı işsizlik yüzde 14,2 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20,6 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Şubat Dönemi Sonuçlarına (Şubat 2010, Ocak, Şubat Mart 2011)'' göre, 2010 yılı Şubat ayında 3 milyon 564 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl söz konusu dönemde 2 milyon 964 bin kişi oldu. İstihdam ise 21 milyon 267 binden, 22 milyon 802 bin kişiye çıktı. Şubat dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:           .                                       2010/Şubat      2011/Şubat .                                     -------------   ------------- KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin)              71.043         71.920 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)     52.223         53.152 İŞGÜCÜ (bin)                              24.831         25.766 .İstihdam (bin)                           21.267         22.802 .İşsiz (bin)                               3.564          2.964  İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde)             47,5           48,5   İstihdam Oranı (yüzde)                      40,7           42,9   İşsizlik Oranı (yüzde)                      14,4           11,5   .Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)          17,5           14,2   .Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)        25,5           20,6   İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin)           27.392         27.386

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