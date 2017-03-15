Türkiye'de işsizlik oranı son 7 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı Aralık 2016'da bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puan artışla yüzde 12,7'yı çıktı.

İşsizlik oranı bu veriyle birlikte 2010 yılından bu yana en yüksek seviyesine yükselmiş oldu.

15-25 yaş arası işsizliğe işaret eden "genç işsizlik" verisi ise genel işsizlik oranına göre daha kötü bir performans sergileyerek 4,8 puan artışla yüzde 24'e çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış iş gücü verilerine göre ise sanayi ve inşaat sektöründe istihdam gerileme kaydetti.

Veriye göre sanayide istihdam bir önceki yıla göre 51 bin, inşaat sektöründe istihdam ise 28 bin kişi azaldı.

İstihdam verilerinin önemli göstergelerinden biri, Türkiye'nin genç nüfusundan kaynaklanan artan işgücü rakamları da dikkate alınarak istihdam olanaklarının arttırılıp arttırılamaması.

İşsizlik artarken, istihdamın da artması iş gücü piyasasında olumlu bir hava olduğunun göstergesi olarak görülüyor.

Bugün açıklanan verilere göre ise stihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan gerileyerek yüzde 45,1 seviyesinde kaldı.