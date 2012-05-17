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Ekonomi

Türkiye'de işsiz sayısının en yüksek oldu il hangisi?

TÜİK, Türkiye'de çalışma çağındaki nüfusu 53 milyon 593 bin kişi olduğunu açıkladı

17 Mayıs 2012 15:38

 

İşgücü verileri, 2011 yılı itibarıyla en fazla işsizin İstanbul'da, en az işsizin ise Batı Karadeniz'de olduğunu gösteriyor.
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı değerlendirmeye göre, 2011 yılı itibarıyla kurumsal olmayan nüfusun (üniversite yurtları, yetiştirme yurtları, huzurevi, özel nitelikteki hastahane, hapishane, kışla vb. yerlerde ikamet edenler dışında kalan nüfus) 72 milyon 376 bin kişiye ulaştığı Türkiye'de çalışma çağındaki nüfus, yani 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 53 milyon 593 bin kişi olarak belirlendi.
 
İşgücüne katılma oranının yüzde 49,9, istihdam oranının yüzde 45, işsizliğin yüzde 9,8 olduğu 2011 yılında, en fazla işsizlik İstanbul'da görüldü. İstanbul'da işgücüne katılma oranı yüzde 48,8, işsizlik oranı ise yüzde 11,8 oldu. İstanbul'u yüzde 36,3 ile işgücüne katılma oranının en düşük olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi izledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 11,7 olarak belirlendi. Bu bölgeyi yüzde 11,2 ile Ortadoğu Anadolu ve yüzde 10,6 ile Akdeniz Bölgesi takip etti.

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