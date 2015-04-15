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Ekonomi

Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyon 259 bine yükseldi

İşsizlikte sayı beklenenin üstünde çıktı. Ocak döneminde işsizlik oranı yüzde 11.3'e yükseldi

15 Nisan 2015 13:25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde işsizlerin sayısı artmaya devam ediyor. Ocak döneminde işsizlerin oranı yüzde 11.3 oldu. Ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle geçen yılın son aylarında başlayan işsizlikteki artış, Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan ocak döneminde de sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, işsizlik Ocak döneminde 1.0 puanlık artışla yüzde 11.3 düzeyine yükseldi. TÜİK verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 454 bin kişi artarak 3 milyon 259 bin kişiye yükseldi.

 

Tarım dışı işsizlik yüzde 13'ü geçti

 

Aynı dönemde; tüm gelişmiş ülkelerde temel işsizlik oranı olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı da 1.3 puanlık artış ile yüzde 13.4 düzeyine tırmandı.

 

Genç işsizlerde büyük artış 

 

15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2.3 puanlık artış ile yüzde 20.0 düzeyine fırlarken,15-64 yaş grubunda bu oran 1.1 puanlık artış ile yüzde 11.6 düzeyine çıktı.

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