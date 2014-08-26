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Türkiye'de IŞİD'e 'terör örgütü' değil diyenlerin oranı yüzde 11,3

MetroPoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, Türkiye'de IŞİD'e nasıl bakıldığı ortaya çıktı

26 Ağustos 2014 14:12

MetroPoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, Türkiye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) "terör örgütü" diyenlerin oranı yüzde 70,7 olurken, terör örgütü olmadığı yönünde görüş bildirenlerin oranı yüzde 11,3 olması dikkat çekti.

Zaman gazetesi yazarı Sevgi Akarçeşme'nin "IŞİD'e Türkiye'de ne kadar sempati var?" başlığıyla yayımlanan (26 Ağustos 2014) yazısında MetroPoll Araştırma Şirketi'nin anketine yer verdi. 

Ankete göre, IŞİD'e "terör örgütü" diyenlerin oranı yüzde 70,7 olurken, "hayır" diyenlerin oranı yüzde 11,3, "fikri olmayanların oranı ise yüzde 18 oldu. 

AKP'ye oy verenler arasında IŞİD'e "terör örgütü" diyenler yüzde 62,5 oranına sahipken, CHP ve MHP'lilerin yüzde 81'i "evet" dedi, BDP/HDP'lilerin de yüzde 59'u "terör örgütü" olduğunu söyledi.  

Son olarak IŞİD'in Türkiye'de örgütlendiğini düşünenlerin oranı yüzde 51,2 oranına sahip olurken, "Türkiye'de eylem yapar" diyenlerin oranı da yüzde 48,8 oldu.

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