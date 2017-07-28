Türkiye'de işçilerin yüzde kaçı sendikalı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2017 Temmuz ayı istatistikleri yayımlandı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’de 20 farklı işkolunda toplam 13 milyon 581 bin 554 işçi çalışıyor. Bu işçilerin yalnızca 1 milyon 623 bini, yani yaklaşık yüzde 12’si sendika üyesi.

Birgün'de yer alan habere göre, 2017 Ocak istatistikleriyle karşılaştırıldığında, kayıtlı işçi sayısında 781 bin, sendikalı işçi sayısında ise 77 bin kişilik artış görülüyor.

‘Metal’, ‘Banka, Finans ve Sigorta’, ‘İletişim’, ‘Savunma ve Güvenlik’ ve ‘Enerji’ işkolları, sendikalaşmanın en yüksek olduğu işkolları. ‘Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar’, ‘Dokuma, Hazır Giyim ve Deri’ ile ‘Sağlık ve Sosyal Hizmetler’ işkollarındaki sendikalaşma oranının ise düşük olduğu görülüyor.



Kayıtlı 1 milyon 800 bin işçinin çalıştığı ve her gün iş cinayetlerinin yaşandığı inşaat sektöründe de sendikasızlık göze çarpıyor. Bu işkolunda faaliyet yürüten 9 sendikanın toplam üye sayısı yalnızca 52 bin 580.



En fazla üye sayısı 907 bin 328 ile Türk-İş’te bulunurken, bunu 544 bin 566 üye ile Hak-İş takip ediyor. DİSK’in üye sayısı ise 145 bin 988. DİSK üye sayısını ocak ayından itibaren 7 bin, Türk-İş ise 18 bin artırmış. Hükümete yakınlığıyla bilinen Hak-İş’in üye sayısında ise 56 bin artış var.



En fazla üye sayısına sahip sendikalar ise şöyle: Hizmet-İş (206 bin 592), Türk Metal (200 bin 398), Genel-İş (64 bin 883), Tez-Koop-İş (60 bin 584), Tes-İş (57 bin 845), Belediye-İş (57 bin 518).