Türkiye'de işçiler OECD ortalamasından 97 saat fazla çalışıyor

OECD'nin yayınladığı çevre, ekonomi, ve sosyal alanlara yönelik istatistiklerin sunulduğu "Factbook 2013" raporunda ülkeler arası karşılaştırmalı çalışma satlerinde ilginç bulgulara yer verildi.

Çalışmaya göre, kişinin özel hayatına ayırdığı zaman yaşam kalitesinin artması için büyük önem taşıyor.

Yıllık ortalama çalışma süresi, yıl boyunca çalışılan toplam saatin, istihdamdaki ortalama kişi sayısına bölünmesiyle bulunuyor. Veriler, part-time ve tam zamanlı çalışanlar dahil olmak üzere kendi işinde veya bir iş yerinde çalışanları kapsıyor.

OECD raporuna göre, çalışma süresinin azalması verimliliği arttırıyor. Bu yönde OECD ülkelerinde çalışmalar yapıldığı belirtilen raporda, ebeveynlerin iş ve aile yaşantıları arasında bir denge kurabilmelerini kolaylaştırmak için çeşitli politikalar uyguladıkları ve bu politikalar arasında çalışma saatlerinin azaltılmasının da yer aldığı belirtiliyor.

Çalışmaya göre; OECD ülkelerinin çoğunluğunda, 2000-2011 yılları arasında kişi başına ortalama çalışma saatleri azaldı.

Avustralya, Avusturya, Şili, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya ve Lüksemburg'da bu dönemde ortalama çalışma süresinde 80 saat ve üzerinde düşüş yaşandı. En fazla düşüş yaşanan ülke 216 saatle Şili oldu. Az da olsa çalışma saatinin arttığı ülkeler Belçika ve İsveç oldu.

Yıllık ortalama çalışma saati açısından tüm OECD ülkeleri ortalaması 2000 yılında bin 844 iken, 2011 yılında bin 776 saate geriledi. Bu gerileme, 40 saatlik haftalık çalışma süresi dikkate alındığında, 1.5 saatlik bir düşüşe denk geliyor.

En Fazla çalışan ülkeler, en az çalışan ülkeler

2011 yılında OECD ülkeleri arasında yıllık ortalama çalışma süresinin en fazla olduğu ülke adı siestayla anılan Meksika oldu. Meksika'da çalışanlar yılda ortalama 2 bin 250 saat görev yaptı. Meksika'yı 2 bin 47 saatle Şili, 2 bin 32 saatle Yunanistan izledi.

Yıllık ortalama çalışma süresinin en az olduğu ülke ise Hollanda. Hollanda'da çalışanlar yılda bin 379 saati işte geçiriyor. Hollanda'nın ardından bin 413 saatle Almanya, bin 426 saatle Norveç geliyor.

Türkiye'de işçilerin durumu

OECD ortalamasının bin 844 saat olduğu 2000 yılında Türkiye'de bir çalışan, bin 937 saatini çalışarak geçirdi. Yani Türkiye'deki çalışanlar, OECD ortalamasından 93 saat daha fazla çalıştı.

OECD ortalamasının bin 776 saate gerilediği 2011'e gelindiğinde ise Türkiye'de de bir çalışanın işte geçirdiği süre ortalama bin 877 saate indi. Türkiye'de çalışanların fazladan çalıştığı süre OECD ortalamasına göre 101 saate çıktı.