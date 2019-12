Türkiye'de intihar vakaları artıyor

T24- TBMM - Türkiye'de intihar eden erkeklerin yarısının 35, kadınların ise 25 yaşından daha küçük oldukları belirlenirken, kadınların daha çok psikolojik, erkeklerin de ekonomik nedenlerle intihar ettikleri ortaya çıktı.



Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, BDP Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, kadın intiharlarına ilişkin soru önergesine yazılı yanıt verdi.



Kavaf'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak verdiği yanıtta; 1974-1999 yılları arasında intihar ortalamasının yüz binde 2,28 olduğu ifade edilirken, 1996-1999 yılları arasında intiharlarda artış eğilimi görüldüğü ve 2006 yılı itibariyle ortalamanın yüz binde 3,88 kişiye ulaştığı bildirildi.



Mevcut TÜİK verilerine göre, 2002'de bin 392 erkek, 909 kadın, 2003'te bin 574 erkek, bin 131 kadın, 2004'te bin 681 erkek, bin 26 kadın, 2005'te bin 740 erkek, 963 kadın, 2006'da bin 782 erkek, bin 47 kadın, 2007'de bin 808 erkek, 985 kadın, 2008'de bin 924 erkek, 892 kadın intihar etti.



İntihar eden nüfus 15-34 yaş grubunda yoğunlaşıyor. Kadınlar, erkeklere oranla daha genç yaşta intihar ediyor ve intihar eden erkeklerin yaklaşık olarak yarısı 35, kadınların ise 25 yaşından daha küçük olduğu saptandı.





-İNTİHAR SEBEPLERİ-





Diğer yandan, kadın intiharlarının nedenleri arasında yüzde 10,7 ile psikolojik nedenler ilk sırayı alıyor. Bunu, yüzde 9,3 ile aile içi tartışmalar, yüzde 6,7 ile aile baskısı ve psikiyatrik rahatsızlık, yüzde 4'le namus, çocuk olmama ve fiziki rahatsızlıklar takip ediyor. İntihar nedenine ilişkin dosyalarda, kadınların yarısı hakkında bilgi bulunmuyor.



İntihar girişiminde bulunan kadınların yüzde 49,3'ü bekarken, evli kadınların yüzde 13'ü 1 yıl ve daha az sürede evli olarak görülüyor.



Erkek intiharlarının nedenleri arasında ise ilk sırada yüzde 23'le ekonomik nedenler geliyor. İkinci sırada yüzde 19,2 ile psikolojik rahatsızlıklar, üçüncü sırada yüzde 15,4 ile psikiyatrik hastalıklar bulunuyor.





-KADINLARIN % 39'U FİZİKSEL ŞİDDETE UĞRUYOR-





Kavaf'ın, Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmasından verdiği bilgiye göre ise evlenmiş kadınlar hayatındaki en yaygın şiddeti eşlerinden görüyor.

Kadınların yüzde 39'u fiziksel, yüzde 15'i cinsel, yüzde 44'ü duygusal şiddete ve istismara maruz kaldığını belirtiyor. Kadınların yüzde 23'ü eşlerinin veya birlikte olduğu kişinin, kendisinin çalışmasını engellediğini ya da işten ayrılmasına neden olduğunu ifade ediyor.

Eğitim düzeyi yüksek her 10 kadından 3'ü eşi tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını, her 10 kadından 1'i gebeliği sırasında fiziksel şiddet gördüğünü dile getiriyor.

Eşi veya birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan her 3 kadından biri yaşamına son vermeyi denediğini belirtiyor.