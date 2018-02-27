Türkiye'de internetten en çok hangi ürünler alınıyor?

Türkiye’de 2017'de internet üzerinden en çok harcamayı elektronik kategorisinde gerçekleşti.We Are Social ve Hootsuite tarafından hazırlanan rapordan elde edilen bilgilere göre, elektroniği moda ve güzellik ürünleri takip ederken en düşük harcamanın ise dijital müzik alanında yapıldığı tespit edildi.

Rapora göre internet kullanıcılarının yüzde 56’sı son 1 ay içerisinde satın almayı düşündükleri bir ürünü ya servisi internette aratırken, yüzde 60’ının ise bir online perakende mağazası ziyaret ettiği belirlendi. Türkiye’de internet kullananların yüzde 43’ünün online platformda bir ürün ya da servis satın aldığı görüldü. Online satın alma yapan kişilerin işlemlerinin yüzde 30’unu laptop ya da masaüstü bilgisayarlarından yaptığı anlaşılırken yüzde 30’unun ise satın alma işlemini mobil telefonları aracılığı ile gerçekleştirdiği tespit edildi.

En çok artış moda ve güzellik alanında

2017 yılında bir önceki yıla kıyasla en çok büyüyen e-ticaret sektörü yüzde 20’lik artışla moda ve güzellik olurken en az artışın ise yüzde 9’luk oranla video oyunları olduğu anlaşıldı. E-ticarette tüketim mallarına yönelik harcamalar yüzde 8 artarken, buna göre 31,7 milyon kişinin tüketim malları alışverişini e-ticaret üzerinden gerçekleştirdiği saptandı. Tüketim mallarının e-ticaret pazarındaki oranın ise yüzde 15 artarak 5,7 milyar dolara ulaştığı tespit edildi.