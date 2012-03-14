Türkiye’de internet ‘gözetim altında’

T24- Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, 2012 yılı “İnternetin Düşmanları” raporunu yayımladı, Türkiye yine 2011 yılındaki gibi “gözetim altındaki” ülkeler arasında yer aldı.



Milliyet'in haberine göre, örgüt, geçtiğimiz yıl internetin Arap Baharı’nı tetiklemesinin ardından diktatör rejimlerinin hedeflerinden biri haline gelmesi ile böyle bir rapor yayımlamış, dünyanın dört bir ucundaki ülkeleri internette uyguladıkları sansüre göre, “internet düşmanı”, “gözetim altındakiler” olmak üzere iki gruba ayırmıştı.

Fransa da listede

Bu seneki listede geçen seneden farklı olarak “internet düşmanları” grubuna, Bahreyn ve Belarus dahil oldu. Venezuela ile Libya ise iki kategoriden de çıkartıldı. Libya’nın çıkartılma nedeni Muammer Kaddafi’nin liderliğinin sonlanması ile ülkede internet üzerindeki denetimlerin kaldırılması ile açıklandı. Listede yer alan Fransa internete filtre getiren Loppsi yasası ve yasadışı dosya indirmeye ceza getiren Hadopi kanunu nedeniyle Türkiye ile aynı grupta yer aldı.



Raporun Türkiye ile ilgili kısmında, “Tartışmalı yasaklı anahtar kelimelerden, merkezi seçmeli filtre sistemine kadar, interneti düzenlemeyi amaçlayan birçok proje etrafından yoğun tartışma yaşandı. Sıklıkla baskı altında tutulan internet kullanıcıları internetin gizli sansüre tabi tutulmasına karşı kampanyalar geliştirdiler” denildi. Raporda Türkiye’ye en yoğun eleştiri filtrelemeler konusunda yapıldı.

Azınlıklar tabu

“Engelliweb” adlı internet sitesinde Türkiye’de 15 bin 596 sitenin erişime kapatıldığını duyurduğu belirtilerek, bu siteler arasında Kürt Sorunu’nu temel alan 15 haber sitesinin de yer aldığı vurgulandı.Tabu konular arasında ise Atatürk ile özellikle Kürt sorunu olmak üzere azınlık meselelerinin olduğunun altı çizildi. İnterneti düzenleyen 5651 sayılı İnternet Suçlarına İlişkin Yasa etrafında dönen tartışma da rapora konu edildi. Konu hakkında şöyle denildi: “Soruna dair tartışmaların temelini tercihli filtre sistemi ve yasaklı anahtar kelimeler oluşturdu. Nisan 2011’de TİB, pornografiyle mücadele adına internet servis sağlayıcılarına domain adı olarak kullanılamayacak 138 adet anahtar kelimesinden oluşan bir liste gönderdi. Absürd görünen ve “etek”, “baldız” veya “hayvan” gibi kelimelerden de oluşan söz konusu liste internete erişim konusunda ciddi sorunlara neden olacaktı.”

İnternet düşmanları

- Suudi Arabistan

- Bahreyn

- Belarus

- Çin

- İran

- Kuzey Kore

- Küba

- Myanmar

- Özbekistan

- Suriye

- Türkmenistan

- Vietnam

Gözetim altındakiler

- Avustralya

- BAE

- Eritre

- Fransa

- G. Kore

- Hindistan

- Kazakistan

- Malezya

- Mısır

- Rusya

- Sri Lanka

- Tayland

- Tunus

- Türkiye