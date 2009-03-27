'Türkiye'de insan hakları çok az ilerledi'

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık insan hakları raporunda, Türkiye'de insan hakları alanında 2008 yılında "çok az ilerleme" kaydedildiği görüşüne yer verildi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan raporda, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili düzenli raporlarının sonuncusunun 5 Kasım'da yayımlandığına dikkat çekilerek, "Raporda 2008 yılında insan hakları reformu konusunda çok az ilerleme kaydedildiği açıkça ortaya konmuştur" denildi.



AKP hakkında Anayasa Mahkemesi'nde açılan kapatma davasıyla ilgili gelişmelerin özetlendiği raporda, mahkemenin partiye "laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle para cezası verdiği kaydedildi.



"Türkiye'nin AB üyeliği için bir tarih belirlenmeden önce birçok alanda kriterleri karşılaması gerekir" denilen raporda, "ifade özgürlüğü, azınlık hakları, kadın-erkek eşitliği ve kültürel haklar alanında kaygıların devam ettiği" görüşü dile getirildi.



TCK'nın 301. maddesi ve azınlık vakıflarına ilişkin yasal düzenlemeler yapıldığı vurgulanan raporda, 301. maddedeki yeni düzenlemenin ardından, bu konuda mahkemeye intikal eden davalarda önemli düşüş yaşandığı belirtildi.



Raporda, "Avrupa Komisyonunun son zamanlarda Türkiye'de işkence vakalarında sürekli bir azalma tespit ettiği, ancak hükümet dışı örgütlerin kaydettiği işkence iddialarının hala yüksek olduğu" ifade edildi.

