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'Türkiye'de İnsan Hak İhlalleri Haziran 2018' raporu açıklandı: 1884 ifade özgürlüğü ihlali gerçekleşti

Yaşam hakkı ihlalleri kapsamında 257 ölü 34 yaralı, işkence olayları kapsamında 86 hak ihlali vakası gerçekleşti

20 Temmuz 2018 21:04

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, “Türkiye'de İnsan Hak İhlalleri Haziran 2018 raporu”nu açıkladı.

“Düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamında 1884 hak ihlali, örgütlenme özgürlüğü kapsamında 4 hak ihlali ve toplantı - gösteri özgürlüğü kapsamında 280 hak ihlali gerçekleşmiştir” açıklamasında bulunan Tanrıkulu, “Türkiye’de İnsan Hak İhlalleri Haziran 2018 Raporu’na göre, yaşam hakkı ihlalleri kapsamında 257 ölü 34 yaralı (1’içocuk), işkence olayları kapsamında ise 86 hak ihlali, düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamında 1884 hak ihlali, örgütlenme özgürlüğü kapsamında 4 hak ihlali ve toplantı - gösteri özgürlüğü kapsamında 280 hak ihlali gerçekleşti” verisini paylaştı.

Sezgin Tanrıkulu’nun açıkladığı veriler şöyle:

 

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