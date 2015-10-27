Türkiye’de ilk kez verilecek Şeffaflık Ödülleri için başvuru süresi uzatıldı

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin, Türkiye’de yolsuzlukla mücadeleye katkı sunan kişi, kurum ve temsilcilerine ilk kez vereceği Şeffaflık Ödülleri için başvuru süresi 15 Kasım’a uzatıldı.

Bireysel ya da kurumsal düzeydeki eylem ve çabalarıyla şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik alanında örnek olan uygulama ya da çalışmalar yapan ve yolsuzlukla mücadelede fark yaratan kişi ve kurumlar ödüle hak kazanmak için, “Kurumsal, Yurttaş ve Medya” olmak üzere iç kategoride başvuruda bulunabilirler.

Başvuruda bulunmak için gereken şartlar şöyle:

-Adaylar, kendi çevrelerindeki yolsuzluk içeren olay ve durumlara önemli ölçüde etki eden eylem ve girişimlerde bulunmuş olmalı veya toplumsal düzeyde şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ilkelerini yerleştiren eylem ve uygulamaları gerçekleştirmiş olmalı.

-Başvuruya konu eylem ve girişimler, ülke çapında ilgi çekebilecek ve özendirici nitelikte olmalı, iyi örnek teşkil edebilmeli.

-Başvuruya konu eylem ve girişimler, cesur, yaratıcı ve yenilikçi olmalı ve geniş çapta tanınmayı hak etmeli.

Başvuru şartları için gerekli bilgileri, Uluslarası Şeffaflık Derneği'nin internet sitesinden öğrenebilirsiniz.