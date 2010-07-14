-TÜRKİYE'DE İLK KEZ "AVRUPA BİSİKLET ŞAMPİYONASI" ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 2010 Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası, yarın başlayacak. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı şampiyona, elit erkekler, elit bayanlar, genç erkekler ve genç bayanlar olmak üzere 4 ayrı grupta gerçekleştirilecek. Sporcular, zamana karşı ve yol yarışı olmak üzere 2 ayrı kategoride mücadele edecekler. 15-16 Temmuz tarihlerinde yapılacak zamana karşı yarış, ''Anıtpark, Beşevler, Alparslan Türkes Caddesi, AŞTİ Otogar, Ümitköy Yolu, Alparslan Türkeş Caddesi, Beşevler, Anıtpark'' parkurunda gerçekleştirilecek. Sporcular, zamana karşı 25.9 kilometre pedal çevirecek. Yol yarışı ise 17-18 Temmuz tarihlerinde ''Anıtpark, Beşevler, Atatürk Orman Çiftliği, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beşevler, Anıtpark'' güzergahından oluşan 13.5 kilometrelik parkurda yapılacak. Bu parkurda elit bayanlar 9 tur atarak 125 kilometre, elit erkekler 14 tur atarak 189 kilometre, genç bayanlar 6 tur atarak 81 kilometre, genç erkekler de 11 tur atarak 149 kilometre koşacak.