Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de açıldı

Türkiye'de akşam ezanının en erken okunduğu illerden biri olan Hakkari'de ilk iftar açıldı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, coğrafi konum ve güneşin doğuşu ile batışı hesaplanarak belirlenen vakitlere göre en erken iftarın açılacağı Hakkari'de heyecanla iftar saatini bekleyen vatandaşlar, şehre özgü Dağava çorbası, kris gibi yemeklerin süslediği sofralarda bir araya geldi.

Hakkarililer, saatler 19.38'i gösterdiğinde okunan ezanla ilk iftarı açmanın mutluluğunu yaşadı.

İftar sofrasında bir araya geldikleri için sevinçli olduklarını belirten Gülşah Tekin, "Bugün kente özgü çok çeşitli yemekler yaptık. Ezanın okunmasını büyük heyecanla bekledik. Bütün aile fertleri birarada ilk iftarı açmanın mutluluğunu yaşadık. Allah bu ayın bereketini hiç eksiltmesin ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.