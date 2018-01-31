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Türkiye'de ilk 'hapishane' konseptli kafe: Garsonlar gardiyan, müşteri mahkûm!

"Detaylara kadar her şeyi düşündük"

31 Ocak 2018 01:53

Yalova’da bir ay önce hizmet vermeye başlayan 4 katlı, ‘hapishane’ konseptli kafe yoğun ilgi görüyor. Kafede garsonlar gardiyan kıyafetleriyle hizmet veriyor. Kafenin içerisinde 'hücre'ye benzer bir bölüm oluşturulurken, isteyen müşteriler, ‘mahkum’ kıyafetleri giyerek fotoğraf çektirebiliyor. Yoğun ilgi gören işletme, Bursa Görüklü’de de hizmete girdi.

Sosyal medyanın etkisi

Konseptle ilgili bilgi veren işletme ortağı Canhür Aktuğlu, kahve sattıklarını ama bunun da ötesinde bir hikâye satmayı hedeflediklerini anlatarak, “Türkiye’nin ilk hapishane temalı dükkânıyız belki de dünyada tek. Bu konsepti düşünürken orta vadedeki hedefimiz dünyaya açılmak, uzun vadedeki hedefimiz ise kahve sektöründe bir dünya markası olmaktı. Sanırım buradaki en büyük etken, sosyal medyanın kendiliğinden işliyor olması” dedi.

Sabıka duvarı gibi asansör

Konsept gereği kafeye bir de hücre yaptıklarını anlatan Aktuğlu, “Burada oluşturduğumuz köşede müşterilerimiz istediği tulumu seçip, giyinip, fotoğraflar çekiliyorlar. Sosyal medyada da bu şekilde paylaşımlarda bulunuyorlar. Böylece burada kahve satın almanın yanında bir duygu, bir hikâye satın almış oluyorlar. Asansörümüz de bir sabıka duvarı şeklinde oluşturuldu. Depomuz yine aynı şekilde bir cezaevi hücresi gibi oluşturuldu. Dekorasyonda da kırılmış camlar kullanıldı. Garsonlarımız da yine mahkûmların giydiği tulum ve tişörtlerle hizmet veriyor. Detaylara kadar her şeyi düşündük ve bunlara daha ilaveler de yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

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