-Türkiye'de iletişim sektörü ucuz İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - OECD Communications Outlook 2011 (OECD İletişim Sektörüne Genel Bakış 2011) raporuna göre, Türkiye OECD ülkeleri arasında kurumsal tarifelerde en ucuz ikinci, bireysel tarifelerde ise 60 konuşmalık paket fiyatında en ucuz üçüncü ülke oldu. Rapora göre, sabit hatlarda bireysel tarifelerde 60 konuşmalık paket fiyatları baz alındığında en ucuz ülkeler sırasıyla Norveç, İzlanda ve Türkiye olurken, en pahalı ülkeler Çek Cumhuriyeti, Avustralya ve Meksika olarak sıralandı. Bireyselde 20 ve 140 konuşmalık paketlerde Türkiye en ucuz konuşma imkanı sunan ülkeler arasında beşinci ülke oldu. Kurumsal tarifelerde 100 arama ve 260 aramalık paketler baz alındığında ise Türkiye, OECD üyesi ülkeler arasında Norveç'in ardından en ucuz konuşulan ikinci ülke olarak dikkati çekti.