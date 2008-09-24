Türkiye'de iftar 'zenginlik göstergesine' dönüştü

ABD gazetesi Christian Science Monitor’da Yigal Schleifer imzalı yer alan bir haberde, iftarın giderek ‘siyasi bir içerik’ kazandığı ve zenginlik göstergesine dönüştüğü savunuldu.



Türkiye’de iftar geleneğinin aile içinden çıkarak ekonomik ve sosyal konumun belirlenmesine yönelik büyük bir yemek davetine dönüştüğü yorumu yapıldı. ABD'nin muhafazakar Christian Science Monitor gazetesinde yer alan haberde, Türkiye’de şirketlerin ve diğer kuruluşların giderek daha fazla iftar yemeği vermesinin, ülkede dinin kamu hayatında daha geniş yer bulduğunu ortaya koyan örnek olduğuna dikkat çekildi.



'Halkla ilişkiler aracı'



“Ramazan eğilimi: Önemli bir sosyal olay iftar” başlıklı İstanbul mahreçli haberde, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı Müslüman dünyasında iftar yemeklerinin ticarete dönüştüğü kaydedildi. İş çevreleri ve diğer organizasyonların verdikleri “cömert” iftar yemeklerini adeta bir halkla ilişkiler aracı olarak kullandıkları belirtilerek, bu “gösterişin” eleştirileri de beraberinde getirdiğine vurgu yapıldı. Haberde, iftar yemeklerinde gözlenen artışın, dinin ülkede kamusal yaşamda kendisine daha fazla yer bulduğunun ve İslamcı burjuva elitin sayısının arttığının bir göstergesi olduğuna dikkat çektikleri belirtildi.



'Siyasi içerik kazandı'



Bir zamanlar orucun aile arasındaki yemekle açıldığı belirtilen haberde artık iftarın giderek “siyasi bir içerik” kazandığı ve zenginlik göstergesine dönüştüğü savunuldu. Bahçeşehir Üniversitesi’nden sosyolog Nilüfer Narlı’nın “Bu yemekler çok daha fazla göz önünde ve gösterişli olmaya başladı” sözüne de yer verilen gazetede, ayrıca Fethullah Gülen hareketine yakınlığıla bilinen Kültürlerarası Diyalog Platformu Genel Sekreteri Cemal Uşak’ın neredeyse her akşam bir iftar yemeğine gittiği ve Ramazan’da ailesiyle şu ana kadar sadece 2 kez iftar yapabildiği yönündeki açıklaması da yer buldu.



Çırağan'da iftar



Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Özlem Sandıkçı, iftarla ilgili yeni eğilimi Hıristiyanların Noel’ine benzetti. Lüks düğünlerin yapıldığı Çırağan Oteli’nin, Ramazan’da lüks iftar davetlerine evsahipliği yaptığını yazan gazete, otel yetkililerinden birinin “Bir şirket için burada iftar vermek bir çeşit statü göstergesi” şeklindeki sözlerine de yer verdi.

