'Türkiye'de herkes dinlenebilir, herkes dinleniyor'

Yerli 4G haberleşme teknolojisi geliştirme projesi ULAK kapsamında, Turkcell, Avea ve Vodafone ile bir işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma için düzenlenen törende bir konuşma yapan Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Orhan Öğe, yerli yazılım ve donanım olmadan Türkiye'de herkesin dinlenebileceğini ve bunun da sorulusunun BTK olduğunu iddia etti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın desteğiyle, ASELSAN öncülüğünde NETAŞ ve ARGELA firmalarının ortaklaşa yürüttüğü ULAK projesi kapsamında düzenlenen tören öncesinde bir konuşma yapan Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Orhan Öğe, BTK'yı eleştirerek, “Yıllık tutarı 200 milyon Dolar. Ama BTK kendine yakışanı yaptı. Ne yapıyordu BTK bu dönemde. Bu ülkenin Başbakanını dinleyip, dinletip yabancı ajanslara servis yapıyordu. Bugün de beni yanıltmadı aynı şeyi yaptı. Yerli teknolojilerle değil, yabancı teknolojiyle 4G lisanslarını veriyor. Biz buradayız, yarın da burada olacağız, torunlarımız da yarın burada olacak. Bizim başka ülkemiz yok. O yüzden biz milli bir ruhla çalışıyoruz. Bu işin bedeli yok. ASELSAN gibi 40 yıllık bir şirket her şeyini feda etti buraya. Biz bu 40 milyonla dolarla bu projeyi yapmıyoruz, destek veriyoruz” dedi.

'Hainlik sadece dağda teröristlikle olmuyor'

BTK'nın hainlik yaptığını iddia eden Öğe, "Hainler bu ülkede yok olacak. Hainlik sadece dağda teröristlikle olmuyor. Devlet imkanlarıyla koltuklarda oturup, her türlü imkanlarından istifade edip, devletten maaş alıp bu ülkeye hainlik yapanlar var. Ama bunların da hesapları sorulacak. Hainler her zaman hezimete uğrayacak, hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

BTK'nın 2017 yılında 4G lisanlarını verecekleri zaman, 2015’in Mayıs ayında ihale yaptıklarını söyleyen Öğe, “Bir gerekçesi var. 2013 Eylülünde İTÜ’de toplanan 4G değerlendirme toplantısında o dönemin Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım bu projenin bir yıl öne çekilmesini istedi. Biz 1 yıl öne çektik, 4G 1.5 yıl öne çekti. Temel amaç burada yerli teknolojinin kullanılmamasını sağlamaktı ama bunu yapamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkede eğer bilgi güvenliğinden bahsediyorsak mutlaka ve mutlaka yerli yazılım ve yerli donanım olması lazım. Bu olmadıktan sonra bilgi güvenliğinden söz etmemiz mümkün değil” dedi.

Öğe'nin konuşmalarının ardından imza töreni gerçekleştirildi.

Öğe, BTK'yla iligli eleştirilerine, törenin ardından da devam etti. Neden BTK'yı hedef aldığına yönelik basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öğe, “13 Şubat 2013’de bu projeye başladığımızda BTK da vardı. Her 3 ayda bir değerlendirme toplantılarına onları da dahil ettik. Bu projeyi hep beraber yürütüyorduk ancak son 6 aydır çalışmalarından bize bilgi vermediler ve toplantılara iştirak etmediler. Arkasında bir sinsi plan olduğunu biz sonradan fark ettik” ifadelerini kullandı.

'BTK’nın hiçbir şeyden haberi yok'

Türkiye’de gizli bir elin olduğunu söyleyen Öğe, “Nuri Demirağ’ın başına ne geldiyse, Vecihi Hürkuş’un başına ne geldiyse, Devrim otomobillerinin başına ne geldiyse 4G teknolojilerini yerli üreten firmaların başına o gelecek. Ama biz yapacağımızı yapacağız” diye konuştu.

Türkiye’de hala herkesin dinlendiğini iddia eden Öğe, “Türkiye’nin milli bir şebekesi yok. Yani ülkemizde 20 kilometre uzaklıktan bir baz istasyonu trafiğini istediği gibi herkes çekebilir. Herkes dinlenebilir, herkes dinleniyor” dedi. Öğe, dinlenmelerinin önlenmesi için kriptolu bir şebekenin olmasını gerektiğini anlatarak, “BTK’nın böyle bir şeyden de haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Bu projenin önündeki en büyük engel BTK’dır. Bilerek yapıyor. Sadece yabancıların kucağında olduğu için yapıyor. BTK’yı şu anda yabancı vendorlar yönetiyor. Yazıklar olsun onlaraö diye konuştu.