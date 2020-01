Türkiye'de her gün 4 işçi yaşamını yitiriyor

Türkiye’nin iş güvenliği ve işçi sağlığı karnesi alarm veriyor. İş kazalarında Avrupa birincisi olan Türkiye’de her gün 4 işçi hayatını kaybediyor.

Soma’da yaşanan maden faciası,Türkiye’nin iş kazaları ve işçi ölümleri konusundaki kötü şöhretini yeniden gündeme getirdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre Türkiye 100 bin çalışan başına ölümlü iş kazalarında Avrupa birincisi dünyada ise üçüncü sırada. Milliyet'te yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de her gün 172 iş kazası meydana gelirken her gün 4 işçi hayatını kaybediyor. Sadece son 5,5 ayda ölen işçi sayısı ise 697. İstatistiklere göre madencilik sektörü en çok can alan sektör.

Türkiye’nin iş güvenliği ve işçi sağlığı karnesi alarm veriyor. Soma’da meydana gelen maden faciasının ardından gündeme gelen işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerindeki tartışmalar, çalışma hayatındaki ‘kara tabloyu’ gözler önüne serdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de her gün 172 iş kazası meydana geliyor. Bu kazalar her gün ortalama 4 işçinin hayatına mal olurken, 6 işçi ise sürekli iş göremez hale geliyor. Çalışma hayatındaki bu olumsuz tablo, Türkiye’nin Avrupa’da iş kazaları ve işçi ölümlerinde 1. sıradaki yerini korumasına da neden oluyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre geçen nisanda en az 115, 2014’ün ilk dört ayında ise en az 396 işçi yaşamını yitirdi. Soma’da yaşanan maden faciasının ardından 2014 Ocak ayından bu yana ölen işçi sayısı ise en az 697. 2013’te 1235 olan işçi ölümleri bu yıl henüz yılın ilk 6 ayını bile geride bırakmadan 700’lere ulaşmış durumda.

İlk ve son saatler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre son yıllarda iş kazaları sonucu toplu ölümlerdeki artış ise dikkat çekiyor. 2012’de iş kazalarının yüzde 49.5’inin 1-49 arası çalışanı olan işyerlerinde yaşandığı görülürken, kazaların yüzde 9.3’ünün 50-99 arası işçi çalıştıran işyerlerinde, yüzde 22.5’inin 100-499 arası işçi çalıştıran işyerlerinde, yüzde 18,7’sinin ise 500 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde yaşandığı göze çarpıyor.

İş kazalarının en yüksek olduğu zaman dilimi ise iş gününün ilk saatleri ile son saatleri. 2012’de 8 saatlik iş günü üzerinden yapılan tespitlerde 12 bin 304 kazanın birinci iş saatinde, 34 bin 200 kazanın ilk üç saatte, 8 bin 289 kazanın son iş saatinde, 23 bin 235 kazanın ise son üç iş saatinde yaşandığı görülüyor.

Kömür ilk sırada

İş kazalarının sektörlere göre dağılımında ise 8 bin 828 iş kazası (yüzde 11.79) ile kömür ve linyit çıkarılması 1. sırada, 7 bin 45 iş kazası ile (yüzde 9.4) fabrik metal ürünlerini 2. sırada, 5 bin 127 iş kazası ile (yüzde 6.84) ana metal sanayinin 3. sırada yer alıyor.

‘İş Cinayetleri Almanağı’ çıktı

Adalet Arayana Destek Grubu, ‘İş Cinayetleri Almanağı - 2013’ü yayımladı. Soma faciasının ardından iş cinayetlerinin daha da dikkatleri çektiği şu günlerde çıkan kitap, iş cinayetlerine dikkat çekmek, ölümlerin kader ya da kaza değil; aksine ihmal, denetimsizlik, taşeronlaşma ve daha fazla kâr elde etme hırsı nedeniyle göz göre göre meydana gelen cinayetler olduğunu göstermek için hazırlandı.

Almanakta geçen yıl basına yansıyan iş cinayetleri haberleri yer alıyor. Bunun yanı sıra, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçiler için sürdürülen adalet mücadelelerinin nasıl başladığı, süreç içerisinde nasıl yol alındığı ve gelinen noktada davalardaki son durumlar da anlatılıyor.