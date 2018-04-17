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Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü geçmişe özlem duyuyor

İSTANBUL, (DHA)- 2015 ila 2017 yılları arasında 34 şehirden 15 bin 918 kişi baz alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye’de her dört kişiden üçünün geçmişe özlem duyduğu belirlendi

17 Nisan 2018 12:30

İSTANBUL, (DHA)- 2015 ila 2017 yılları arasında 34 şehirden 15 bin 918 kişi baz alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye’de her dört kişiden üçünün geçmişe özlem duyduğu belirlendi.Ajans Press, Türk halkının yaşam tarzını çeşitli açılardan inceledi. Ajans Press’in IPSOS’un gerçekleştirdiği \'Türkiye Anlama Kılavuzu\' araştırmasından ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de her dört kişiden üçünün geçmişe özlem duyduğu belirlendi. Böylece, \'Eskiden insanların daha mutlu olduğunu düşünüyorum\' diyenlerin oranı yüzde 76 olarak saptandı.

 

2015-2017 yılları arasında 34 şehirden 15 bin 918 kişi baz alınarak hazırlanan rapor, Türkiye’nin tüketim alışkanlıkları, hobileri, yaşam tarzı ve boş vakitlerinde neler yaptıkları gibi çeşitli açılardan ele alarak tamamlandı. Elde edilen raporda, nüfusun yüzde 68’inin dış dünyanın acımasız, tahmin edilemez gerçeklerinden dolayı evde kalarak kendini koruma ihtiyacı hissettiğini bildirdi.

TÜRK HALKININ YÜZDE 44’Ü HİÇ SİNEMAYA GİTMİYOR

Bunun yanı sıra, yüzde 72’inin boş vakitlerini alışveriş merkezlerinde geçirdiği görülürken, AVM’lerde geçirilen sürenin ortalama 3 saat olduğu tespit edildi. Buna ek olarak, Türk halkının yüzde 35’i hiç kitap okumazken, yüzde 44’ünün hiç sinemaya gitmediği görüldü. Hayatında hiç konser, tiyatro veya opera izlememiş olanların oranı ise yüzde 64 olarak saptandı.

YÜZDE 63\'Ü EV SAHİBİ

Türk halkının memnuniyetsizlik karnesi de belli oldu. Medyaya yansıyan haber başlıklarına göre; işsizlik, hayat pahalılığı ve döviz kurlarında yaşanan artış, halkın memnuniyetsizlik nedenleri arasında başı çekti. Bu başlıklarda medyaya 270 binin üzerinden haber yansırken, bu konular medyanın gündemini de belirledi. Öte yandan Türkiye’de bireylerin hane özelliklerine bakıldığında ise, yüzde 63’ünün ev sahibi olduğu görüldü. Geriye kalan dilimin de yüzde 24’ünün kiracı, yüzde 12’sinin kira vermeden oturduğu, yüzde 1’inin de lojmanda ikamet ettiği belirlendi. Rapora katılan kişilere evlerinin duvarlarında ne asıldığı sorulduğunda da, yüzde 80’i saat şeklinde cevap verdi. Saat dışında tablo asanların oranı yüzde 48 olarak tespit edilirken, ayna asanların oranı yüzde 46, takvim asanların oranı ise yüzde 44 oldu.

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