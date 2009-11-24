Türkiye'de her 3 kişiden biri dinlenmekten korkuyor

A&G Araştırma şirketi 28 ilde bin 817 kişiye 'Telefonların dinlenmesi doğru mu?' ve 'Tedirgin misiniz' diye sordu. Sonuç: Her üç kişiden biri dinlendiğini düşündüğü için korkuyor. Bu sayı 17 milyon kişi ediyor.



Türkiye'nin gündeminden 'telefon dinleme' haberleri düşmüyor. Geçtiğimiz hafta, önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in, ardından da Yargıtay'ın santral telefonlarının dinlendiği ortaya çıktı. Büyük gürültü koparan bu iddialar üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben de 6 aydır dinleniyorum' açıklaması yaptı. Ergenekon iddianame ve eklerinde de Türkiye'de çok uzun süredir illegal dinlemelerin yapıldığı belgelendi. Tartışmalar bu kadar sıcakken, Adil Gür'ün sahibi olduğu A&G Araştırma Şirketi 28 ilde bir anket yaparak, bin 817 kişiye telefon dinlemeleriyle ilgili sorular soruldu. akşam gazetesinde yer alan habere göre, 14 - 16 Kasım tarihleri arasında yapılan ankette bu şehirlere bağlı 102 mahalle ve köye gidildi, 903 kadın, 914 erkekle görüşüldü.



Milyonlarca insan tedirgin



A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, 18 yaş ve üstü yetişkin nüfusun yüzde 15,6'sının (yaklaşık 7,8 milyon kişi) telefonlarının dinlendiğini ve bu nedenle telefonla konuşurken tedirgin olduğunu söylüyor. Gür'e göre 'Zaman zaman tedirginlik duyuyorum' diyenlere yüzde 18 de eklediğinde, yetişkin her 3 kişiden biri (16 ila 17 milyon) bu ülkede paranoya yaşıyor.



CHP ve DTP'li seçmen tepkili



Adil Gür, araştırmaya göre 'güvenlik gerekçesiyle bile olsa' insanların özel konuşmalarının dinlenmesini ve kaydedilmesini doğru bulmadığını belirterek 'Kadınlar, gençler ve eğitimliler genel ortalamanın üzerinde telefon dinlemelerini yanlış buluyor. Tüm siyasi partilerin seçmenleri telefonda özel konuşmaların dinlenmesini yanlış bulmakla beraber en fazla CHP ve DTP seçmeni karşı çıkıyor' dedi.



Korku iki yılda iki kat arttı



Gür, sonuçları şu sözlerle değerlendirdi: 'Erkekler, eğitimliler, metropollerde ve kentlerde yaşayanlar telefonda konuşurken daha fazla tedirginlik duyuyor. Telefonda en az tedirginlik duyduğunu söyleyenlerse AKP ve SP seçmeni. Aynı soruları bir yıl önce Ağustos 2008'de yine yöneltmiştik. Kamuoyu dinlemelerin yanlış olduğunu neredeyse bugüne yakın oranda o gün de belirtmişti. Bir yılı aşkın sürede kamuoyunun düşüncelerindeki en önemli fark, paranoya yaşayanların oranındaki ciddi artış. Dinlendiğimi düşünüp tedirgin oluyorum diyenlerin oranı neredeyse iki katına çıkmış.'

Yoksa biri bizi izliyor mu?

- Soru: 'Telefonla konuşurken tedirgin misiniz?'

l Genel cevaplar:

% 15,6 - Evet

% 18 - Bazen

% 66,4 - Hiçbir zaman

l Erkekler ne dedi?:

% 18,2 - Evet

% 19,2 - Bazen

% 62,6 - Hiçbir zaman

l Kadınlar ne dedi?

% 12,7- Evet

% 16,8 - Bazen

% 70,5 - Hiçbir zaman

Eğitimle kuşku artıyor

'Telefonla konuşurken tedirgin misiniz?' sorusuna 'Evet' yanıtı verenlerin eğitim düzeyleri şöyle:

% 13,9 - ilkokul mezunu

%15,3 - lise mezunu

% 19,7 - üniversite mezunu



AKP seçmeni



'Telefonla konuşurken tedirgin misiniz?' sorusuna partilere göre seçmenlerin verdiği yanıtlar şöyle:

AKP

% 9,4 - Evet

% 16,7 - Bazen

% 73,9 Hiçbir zaman

CHP

% 18,7 - Evet

% 20,2 - Bazen

% 61,1- Hiçbir zaman

MHP

% 17,8 - Evet

% 17,8 - Bazen

% 64,4 - Hiçbir zaman

DTP

% 27,1 - Evet

% 16,7 - Bazen

% 56, 3 Hiçbir zaman

SP

% 66,7 - Hiçbir zaman



Rahatsız olmayanlar



'Telefon dinlemeleri doğru buluyor musunuz?' sorusunu seçmenler şöyle yanıtladı:

AKP

% 31,8 - Evet

% 55,7 - Hayır

CHP

% 16,2 - Evet

% 81,0 - Hayır

MHP

% 31,7 - Evet

% 60,2 - Hayır

DTP

% 15,4 - Evet

% 78,8 - Hayır

SP

% 31,6 - Evet

% 63,2 - Hayır



Yüzde 66 dinlemeye karşı



Soru: Telefon dinlemelerini doğru buluyor musunuz?

l Genel cevaplar:

% 66 - Doğru bulmuyorum

% 25,5- Doğru buluyorum

% 8,7 - Fikrim yok.

l Kadınlar ne dedi?

%67,1 - Doğru bulmuyorum

% 21,2 - Doğru buluyorum

%11,7 - Fikrim yok



Gençler daha katı



'Telefon dinlemelerini doğru buluyor musunuz?' sorusuna verilen yanıtlar yaşa göre de değişiklik gösteriyor. 27 yaş ve alt gruptakiler yüzde 24,9 'Evet' derken, 69,4 ise 'Hayır' yanıtını verdi. 28 -43 yaş grubu arasında 'Evet' diyenlerin oranı 26,1, 'Hayır' diyenler ise 66,4. 44 yaş grubunda 'Evet' 25,4, 'Hayır' 62,0 çıktı. Eğitim seviyesi yükseldikçe de 'Hayır' oranı arttı. İlkokul mezunlarının yüzde 28,0'ı 'Evet', 57,7'si 'Hayır' dedi. Ortaokul-lise mezunlarında 'Evet' oranı 24,0, 'Hayır' ise 69,8. Üniversite mezunlarının yüzde 24,4 'Evet', yüzde 71,3'ü ise 'Hayır' yanıtı

verdi.



Ergenekon'la başladı



A&G 2008 yılında Ergenekon operasyonlarından sonra da 'Dinleme' anketi yaptı. 'Dinlemeleri doğru mu?' sorusuna iki yıl önce 'Evet' diyenlerin oranı 28,4, 'Hayır' diyenler ise 65,8'di. 'Telefonda konuşurken dinlendiğimi düşünüp tedirgin oluyorum' diyenlerin oranı da bir yılda iki katına çıktı. Ağustos 2008'te bu soruya katılımcıların yüzde 8,4'ü 'Evet', yüzde 73,4 ise 'Hiçbir zaman' yanıtını vermişti.